Republica Moldova a lansat campania națională „Moldova Pregătită”, prin care populația este îndemnată să-și pregătească un plan de familie și un rucsac de urgență pentru primele 72 de ore ale unei crize. Premierul Vasile Tofan a atras atenția că recentele incidente cu drone și cutremurul din noaptea de 18 noiembrie arată cât de importantă este pregătirea din timp. Nu putem conta doar pe improvizații, a avertizat șeful Guvernului. Campania a fost lansată pe 19 noiembrie, în cadrul Congresului Național de Reziliență.

Vasile Tofan a amintit că, în noaptea cutremurului din 18 noiembrie, Serviciul 112 a primit peste 900 de apeluri într-un interval foarte scurt. Numărul mare de solicitări a pus presiune pe sistemul de intervenție. În opinia premierului, astfel de situații arată de ce populația trebuie să cunoască din timp regulile de comportament în caz de urgență.

„Astfel de exemple ne arată că trebuie să fim pregătiți pentru asemenea situații. Nu putem conta doar pe improvizații. Trebuie să fim pregătiți. Oricât de complicată ar fi situația, nu trebuie să ne lăsăm mânați de frică atunci când ne confruntăm cu provocări. Frica nu este un sfetnic bun. Iar în prezent există multă frică, inclusiv în societatea noastră. Frica ne poate tulbura judecata și ne poate împinge să răspândim zvonuri sau să luăm decizii pripite”, a menționat Tofan.

Premierul a explicat că pregătirea pentru situații de criză trebuie adaptată nevoilor fiecărei familii. Nu toate gospodăriile au nevoie de aceleași rezerve sau de același plan de acțiune. Unele familii au copii mici, altele au în grijă părinți în vârstă, persoane cu dizabilități sau animale de companie.

„Pregătirea nu înseamnă să avem cu toții aceleași rezerve sau același plan. Familiile noastre sunt diferite și au nevoi diferite. Unii au copii mici, alții au grijă de părinți în vârstă, de persoane cu dizabilități sau de animale de companie. Ghidul ne îndeamnă să ne gândim din timp la aceste nevoi și să facem un plan care poate fi pus în practică. Primele 72 de ore nu sunt un interval în care ne putem permite greșeli. Sunt cele mai importante ore, în care trebuie să avem repere clare pentru pregătire”, a subliniat Vasile Tofan.

La lansarea campaniei a vorbit și președintele Parlamentului, Igor Grosu. El a amintit incidentele recente în care drone au survolat spațiul aerian al Republicii Moldova, inclusiv deasupra localităților, școlilor și locuințelor. Oficialul a făcut legătura dintre aceste evenimente și cutremurul din noaptea de 18 noiembrie.

„Ultimele zile ne-au arătat cât de important este acest lucru. Am fost îngrijorați când dronele au survolat spațiul nostru aerian deasupra localităților, școlilor și caselor noastre. Ne sunau copiii, părinții, rudele să ne spună că dronele zboară deasupra lor. Apoi, un cutremur ne-a trezit în toiul nopții, iar la Serviciul 112 au fost înregistrate aproape o mie de apeluri”, a declarat Igor Grosu, la începutul ședinței Parlamentului din 19 noiembrie.

Președintele Parlamentului a respins criticile potrivit cărora campania ar urmări să provoace teamă în societate. El a explicat că inițiativa urmărește să-i ajute pe oameni să știe cum să reacționeze, cum să se protejeze și cum să aibă grijă de cei apropiați.

Totodată, Igor Grosu i-a îndemnat pe cetățeni să nu răspândească informații false și zvonuri. Oficialul a insistat asupra solidarității și a colaborării cu autoritățile în situații de criză.

Unul dintre elementele centrale ale campaniei este pregătirea unui rucsac de urgență. Acesta trebuie să le asigure cetățenilor o autonomie de cel puțin 72 de ore, în cazul în care se confruntă cu o situație de criză și nu pot beneficia imediat de ajutor din exterior.

Rucsacul trebuie să conțină apă, medicamente, bani în numerar, alimente neperisabile, o lanternă și alte lucruri esențiale. Este important ca acesta să fie păstrat într-un loc accesibil, cunoscut de toți membrii familiei, astfel încât să poată fi luat rapid în caz de urgență.

Kitul a fost prezentat pe 19 noiembrie, în cadrul Congresului Național de Reziliență, organizat cu ocazia lansării campaniei „Moldova Pregătită”.

„Acest rucsac de urgență este foarte important să îl avem la îndemână, acasă, într-un loc în care toți din gospodăria noastră cunosc unde se află, astfel încât, în caz că este o situație de urgență, rapid să putem să-l luăm”, a declarat Cătălina Ceban, coordonatoarea asistenței externe și relațiilor internaționale de la Centrul Național de Management al Crizelor.

În cadrul campaniei a fost prezentat și un ghid de reziliență, care conține recomandări practice despre pregătirea pentru situații de criză și măsurile care trebuie luate în primele ore ale unei urgențe.

Documentul abordează mai multe scenarii. Printre acestea se numără întreruperea alimentării cu energie electrică, indisponibilitatea unor servicii, inclusiv imposibilitatea conectării la internet, cutremurele, inundațiile și survolarea unei drone.

Coautoarea ghidului, Cristina Voroneanu-Drăgălin, a precizat că includerea acestor scenarii nu înseamnă că oamenii vor avea nevoie de toate măsurile prezentate. Scopul este ca fiecare persoană să știe cum să acționeze calm și organizat atunci când apare o situație neprevăzută.

Programul național „Moldova Pregătită” este o campanie de informare și sensibilizare a populației cu privire la măsurile care trebuie luate în situații de criză. Inițiativa urmărește să-i ajute pe cetățeni să se pregătească pentru evenimente neprevăzute și să-și poată asigura necesitățile de bază timp de cel puțin 72 de ore, fără ajutor din exterior. Campania se desfășoară în perioada 19–21 noiembrie. După lansarea de la Chișinău, acțiunile vor continua pe 20 noiembrie la Ștefan Vodă și pe 21 noiembrie la Edineț.