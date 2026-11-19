Comisia Europeană a confirmat joi că a fost ținta unui atac cibernetic asistat de inteligența artificială la sfârșitul lunii octombrie. Potrivit unui purtător de cuvânt al instituției, citat de AFP, până în acest stadiu al verificărilor nu a fost dovedită nicio încălcare a datelor, însă Europa rămâne în stare de alertă maximă pe fondul înmulțirii incidentelor informatice de pe continent.

Confirmarea executivului comunitar vine după o dezvăluire publicată inițial de site-ul Politico. Oficialii de la Bruxelles au precizat că instituția a fost victima unei ”campanii cibernetice generată prin AI”, incidentul fiind legat de o ”folosire abuzivă a unui instrument AI”, detectată încă din data de 22 octombrie.

”Am luat măsurile necesare. O anchetă a fost deschisă imediat”, a declarat presei, la Bruxelles, purtătorul de cuvânt Thomas Regnier.

”În acest stadiu al anchetei, nu am găsit niciun element care să ateste o încălcare a datelor care să afecteze întregul personal al Comisiei”, a adăugat oficialul european.

Investigația aflată în desfășurare urmează să stabilească exact cine se află în spatele acestei operațiuni informatice.

Potrivit unui oficial european, hackerii au exploatat un instrument de securitate cibernetică bazat pe inteligență artificială, denumit Artex. Paradoxal, acest program a fost conceput inițial chiar pentru a ajuta organizațiile să își consolideze apărarea sistemelor informatice prin teste de securitate alimentate de AI, menite să detecteze eventualele vulnerabilități, după cum explică dezvoltatorul său.

Acesta nu este primul incident în care instrumentul este deturnat de atacatori. Conform concluziilor prezentate în urmă cu o lună de divizia de securitate cibernetică a unui important grup de internet cu sediul la Tokyo, Artex a fost utilizat anterior într-o serie de atacuri informatice împotriva unor companii japoneze.

Contextul european este unul extrem de tensionat, iar instituțiile financiare trag un semnal de alarmă. Miercuri, Banca Centrală Europeană a solicitat, prin intermediul unui raport, o consolidare a cooperării împotriva atacurilor cibernetice, estimând că progresele rapide din domeniul inteligenței artificiale accentuează considerabil această amenințare.

Reprezentanții instituției de la Frankfurt au subliniat că sistemele AI, denumite ”agentice”, le oferă hackerilor posibilitatea de a acționa cu o eficiență mult crescută, mai ales în condițiile în care cele mai avansate modele devin accesibile rapid și cu costuri reduse. Avertismentul vine după o serie de incidente grave care au vizat instituții bancare din Franța, unde banca Crédit Mutuel Arkéa a dezvăluit săptămâna trecută că a fost victima unui atac prin care s-au deturnat peste 100 de milioane de euro, o parte din sumă fiind ulterior recuperată.

Securitatea infrastructurii comerciale din Europa a fost, de asemenea, pusă la grea încercare în ultimele săptămâni. Aproximativ zece țări europene au fost afectate la începutul lunii noiembrie de atacuri cibernetice care au vizat sistemele frigorifice din sectorul distribuției alimentare, forțând lanțurile de supermarketuri să arunce cantități importante de alimente. Franța a atribuit atacul din octombrie asupra a sute de frigidere conectate din supermarketuri unei unități cibernetice cu legături cu puterea iraniană, acuzație respinsă de autoritățile de la Teheran.

Vulnerabilitățile se resimt și în mediul de afaceri din Germania, unde un studiu publicat în octombrie arăta că întreprinderile sunt insuficient protejate împotriva riscurilor generate de atacurile cibernetice alimentate de inteligența artificială. Autorii cercetării au atras atenția că cea mai frecventă metodă de operare constă în trimiterea de mesaje de tip phishing generate cu ajutorul AI, descrise ca fiind ”formulate în mod foarte convingător şi adaptate în mod precis unor persoane şi întreprinderi specifice”.

Valul de atacuri informatice nu se limitează doar la spațiul european, având un impact global asupra marilor platforme și instituții. Potrivit informațiilor anunțate marți de presa de specialitate, aproape 200 de site-uri majore la nivel internațional au fost vizate de o campanie cibernetică menită să fure informații financiare și să infecteze dispozitivele Apple. Printre țintele acestui atac s-au numărat platforma BBC, sucursala băncii HSBC din Emiratele Arabe Unite și serviciul de videoconferințe Zoom.