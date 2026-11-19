Sondaj „Contrapunct”. Aproape 9 din 10 români care au răspuns ar evita armata. Capacitatea Europei de a susține un eventual conflict militar a fost pusă sub semnul întrebării în podcastul „Contrapunct”, unde Dan Andronic, Bogdan Comaroni și Octavian Hoandră au discutat despre poziția continentului într-un context internațional dominat de Statele Unite, China și Rusia.

Dan Andronic a spus că nu crede că Europa dispune în prezent de capacitatea militară necesară pentru a purta singură un război de amploare.

„Eu nu cred că Europa, la ora actuală, are capacități militare să ducă un război. Adică, dacă fluier și aduni, nu cred că strânge 100.000 de soldați”, a afirmat acesta. Andronic a indicat Polonia drept una dintre excepțiile importante. „Poate singurii care au, într-adevăr, o armată sunt polonezii”, a spus el.

Discuția despre capacitatea militară a Europei a pornit după ce Bogdan Comaroni a vorbit despre mesajele privind necesitatea reînarmării continentului și despre posibilitatea unui viitor conflict. Comaroni a spus că se teme că Europa ar putea vedea într-o confruntare militară o posibilitate de resetare a poziției sale globale.

„Mie mi-e teamă (...) ca Europa să n-aibă fix aceeași reacție prin care să considere că numai printr-o resetare de timp război se poate relansa și ca putere și economic”, a afirmat acesta.

Dan Andronic a respins însă ideea că Europa ar avea în prezent forța militară necesară pentru un asemenea scenariu.

Rolul Poloniei a revenit în discuție și spre finalul podcastului. Octavian Hoandră a susținut că polonezii ar reprezenta unul dintre puținele popoare europene despre care crede că ar fi dispuse să lupte într-un eventual conflict.

„Singurul popor care ar lupta este cel polonez”, a afirmat acesta.

Hoandră a continuat cu o apreciere mult mai dură despre restul continentului.

„În rest, toți ar fugi la pașapoarte. Vă zic să nu uităm asta”, a spus el.

Un sondaj online prezentat de Dan Andronic în podcastul „Contrapunct” arată că 89% dintre cei care au răspuns ar face tot posibilul să evite încorporarea în cazul în care România ar intra în război. Sondajul avea aproximativ 2.100 de voturi la momentul prezentării, iar moderatorul a recunoscut că nu verificase structura de vârstă a participanților.

Dan Andronic a prezentat întrebarea adresată celor care au participat la sondaj.

„Dacă ar intra România în război, ați pleca voluntar, ați merge în armată la prima chemare oficială, ați face tot posibilul să evitați încorporarea sau nu mă interesează?”, a spus acesta.

Potrivit rezultatelor prezentate în emisiune, răspunsul dominant a fost evitarea încorporării.

„Deci în proporție de 89% au răspuns: «Aș face tot posibilul să evit încorporarea, nu mă interesează»”, a declarat Dan Andronic.

Moderatorul a spus că rezultatul nu l-a surprins complet, dar că proporția celor care au ales această variantă a fost peste așteptările sale.

„Eu sincer nu prea am ce comenta pentru că mă așteptam. Nu mă așteptam să fie atât de zguduitor”, a afirmat acesta.

Bogdan Comaroni a întrebat ce categorie de vârstă au participanții la sondaj.

Dan Andronic a răspuns că nu analizase acest aspect.

„Nu știu, nu m-am uitat”, a spus acesta.

Andronic a relatat că s-a întrebat personal ce ar face dacă România ar intra în război.

„Ce aș face dacă mâine s-ar declara război și m-ar chema în armată. Și am zis că m-aș duce”, a declarat acesta. Moderatorul a explicat alegerea prin ideea unei datorii față de țară. „Pentru că, până la urmă, e o datorie pe care o ai. E în tine”, a spus el.

Octavian Hoandră a afirmat că ar lua aceeași decizie și a invocat experiența membrilor familiei sale care au participat la război.

„E absolut exact. Și eu aș face la fel. La mine și eu tradiție, bunică-meu, taică-meu au fost pe front. Eu de ce n-aș merge?”, a spus Hoandră.