Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS) a anunțat că portalul e-SănătateaMea nu va putea fi accesat în perioada 20–24 noiembrie 2026. Întreruperea temporară este necesară pentru efectuarea unor actualizări tehnice la sistemul de programări medicale, utilizat deja de zeci de mii de pacienți din România.

Actualizările vor începe vineri și se vor încheia marți, interval în care utilizatorii nu vor putea folosi serviciile disponibile prin portal. Intervențiile se concentrează asupra funcției care permite efectuarea programărilor la medic, CNAS urmărind să simplifice utilizarea acesteia.

„Intervenţiile vizează funcţionalitatea de programare la medic şi au ca scop îmbunătăţirea acesteia, pentru a facilita utilizarea portalului. Ne cerem scuze pentru eventualele inconveniente şi le mulţumim utilizatorilor pentru înţelegere”, transmit reprezentanţii CNAS.

Portalul a fost lansat la 1 septembrie 2026, iar în primele două luni și jumătate de funcționare a atras peste 82.000 de utilizatori. Potrivit datelor prezentate recent de Larisa Mezinu-Bălan, președintele interimar al CNAS, aproape 3.300 de medici din ambulatoriul de specialitate s-au autentificat în sistem, astfel încât pacienții să poată solicita programări prin intermediul platformei.

În primele două luni de la lansare au fost înregistrate aproximativ 6.000 de programări, dintre care peste 4.500 au fost confirmate. Consultațiile corespunzătoare acestora au fost deja efectuate, conform informațiilor prezentate de conducerea CNAS.

„Ce se întâmplă astăzi cu platforma? Iată, în mai bine de două luni şi jumătate, avem peste 82.000 de cetăţeni înrolaţi în e-SănătateaMea. Avem aproape 3.300 de medici din ambulatoriul de specialitate care s-au autentificat şi te poţi programa astăzi la aceşti medici. Şi în primele două luni au fost 6.000 de programări, din care peste 4.500 confirmate. Adică au fost deja efectuate consultaţiile”, afirma, luni seară, la Medika TV, Larisa Mezinu-Bălan.

Actualizările anunțate pentru perioada 20–24 noiembrie vizează funcționalitatea prin care pacienții își pot programa consultații la medicii înscriși pe platformă.

CNAS nu a prezentat în comunicatul transmis joi o listă detaliată a modificărilor tehnice, dar a indicat că obiectivul intervențiilor este îmbunătățirea modului în care utilizatorii efectuează programările. Anterior, Larisa Mezinu-Bălan a anunțat că dezvoltarea portalului va continua și că modificările vor ține cont de observațiile primite din partea medicilor, a organizațiilor de pacienți și a altor utilizatori.

Platforma e-SănătateaMea se află încă în primele luni de funcționare, iar actualizările fac parte din procesul de îmbunătățire a serviciilor oferite.

Conform calendarului comunicat de Casa Națională de Asigurări de Sănătate, întreruperea temporară este programată în intervalul 20–24 noiembrie, inclusiv.

Pacienții care folosesc portalul pentru programări medicale trebuie să țină cont de această perioadă de indisponibilitate.

CNAS a transmis că lucrările sunt necesare pentru actualizarea sistemului și a prezentat scuze utilizatorilor pentru inconvenientele provocate.

Reluarea accesului la platformă este prevăzută după încheierea intervențiilor tehnice, potrivit perioadei anunțate de instituție.