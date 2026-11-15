Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a oferit explicații privind întârzierile în actualizarea hotărârilor judecătorești pe portalul ReJust, după ce avocatul Adrian Toni Neacșu, fost membru al instituției, a semnalat că platforma nu a mai publicat documente noi de la începutul lunii noiembrie.

Potrivit CSM, problemele sunt legate de procesul de migrare a bazelor de date ale instanțelor către noul sistem informatic ECRIS 5. Operațiunea a început în noiembrie 2026 și presupune trecerea de la un sistem descentralizat la unul centralizat la nivel național.

Consiliul Superior al Magistraturii explică faptul că transferul informațiilor se desfășoară etapizat, pe curți de apel și instanțele arondate acestora. Din acest motiv, vechiul sistem și noua platformă funcționează în paralel.

Această tranziție poate afecta temporar funcționarea mai multor platforme informatice utilizate de sistemul judiciar.

„Complexitatea acestei tranziții poate genera întârzieri în actualizarea datelor și indisponibilități temporare ale platformelor interconectate, inclusiv ReJust, Dosarul Electronic Național, TDS și portal.just.ro.”

CSM amintește că ReJust oferă gratuit acces la peste 60 de milioane de documente judiciare și reprezintă cea mai amplă bază de date cu hotărâri judecătorești din Europa.

Instituția consideră că existența portalului demonstrează angajamentul sistemului judiciar pentru transparență și respinge interpretările potrivit cărora problemele tehnice ar indica o lipsă de transparență.

În comunicatul transmis public, Consiliul Superior al Magistraturii reafirmă importanța libertății presei și a rolului acesteia într-o societate democratică. Totodată, instituția atrage atenția asupra necesității prezentării faptelor împreună cu informațiile relevante despre context.

„Transformarea unor dificultăți tehnice temporare în suspiciuni privind intențiile instituționale, fără un fundament factual, riscă să afecteze tocmai calitatea informării publice și încrederea pe care aceasta trebuie să o inspire”.

Explicațiile CSM vin după ce avocatul Adrian Toni Neacșu, fost membru al Consiliului Superior al Magistraturii, a susținut că portalul ReJust nu a mai publicat hotărâri judecătorești și încheieri începând cu 1 noiembrie.

Acesta a atras atenția asupra importanței accesului public la informațiile juridice

„Accesul liber la informaţia de natură juridică este un principiu funcţional al democraţiei reale”.