O coincidență de natură să pună într-o situație extrem de delicată justiția română a făcut ca, la un interval de numai 24 de ore, doi oameni politici, unul român și celălalt rus, să intre în atenția opiniei publice prin utilizarea unor expresii aparținând mai degrabă arsenalului punitiv al Evului Mediu decât vocabularului politic al secolului XXI.

Joi, 26 noiembrie 2026, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale împotriva președintelui AUR, George Simion, pentru săvârșirea infracțiunii de instigare publică, în urma unor declarații făcute în luna martie a anului trecut, când acesta afirmase, referindu-se la membrii Biroului Electoral Central (BEC), pe care îi considera responsabili de „lovitura de stat”, că „ar trebui jupuiți în piața publică”.

Cu numai o zi înainte, Dmitri Medvedev, fost președinte și fost prim-ministru al Federației Ruse, actualmente vicepreședinte al Consiliului de Securitate al acestei țări și lider al partidului de guvernământ Rusia Unită, îl descrisese pe fostul premier britanic Boris Johnson drept un „degenerat și neîngrijit, un provocator de excepție”. Oficialul rus afirmase că, în eventualitatea declanșării unui război între Rusia și NATO, Boris Johnson „ar trebui spânzurat imediat în Piața Trafalgar. Pentru ca acest cârnat păros să atârne ca un avertisment pentru posteritate, și să miroasă săptămâni la rând, ca în Evul Mediu. Bineînțeles, dacă provocatorul va supraviețui și dacă Londra va mai fi în picioare când războiul se va termina”!

Spre deosebire de George Simion, care nu precizase în ce piață publică ar trebui să se desfășoare operațiunea evocată în declarația sa, Dmitri Medvedev fusese mult mai riguros în formulare, indicând cu exactitate locul, persoana vizată și împrejurările, precum și durata expunerii publice.

În aceste condiții, perspectiva extinderii cercetărilor penale și asupra fostului președinte al Federației Ruse ar putea deveni obiectul unor consultări juridice și diplomatice de o complexitate fără precedent în istoria recentă a României. Dificultatea nu ar rezida atât în stabilirea eventualului caracter penal al declarațiilor celor doi oameni politici, cât în explicarea, într-o manieră satisfăcătoare atât din punct de vedere juridic, cât și moral, a motivului pentru care evocarea jupuirii unor persoane în România ar constitui o infracțiune, în vreme ce evocarea spânzurării unui fost șef de guvern al unei țări membre NATO ar fi tratată drept un simplu incident de retorică diplomatică. Persoana vizată de declarația lui Medvedev nu este un oarecare cetățean britanic, ci un fost prim-ministru al Regatului Unit, omul care, în perioada exercitării mandatului său, a deținut cea mai importantă funcție politică executivă a unei puteri nucleare și a fost unul dintre principalii interlocutori ai șefilor de stat și de guvern ai lumii.

În cursul unor eventuale consultări preliminare, s-ar putea pune problema constituirii unei echipe comune de anchetă româno-britanice, partea română dispunând deja de o experiență de aproape un an și nouă luni în cercetarea unei declarații politice de numai câteva secunde, experiență care ar putea fi valorificată în beneficiul autorităților judiciare britanice.

Specialiștii britanici ar putea beneficia astfel de expertiza acumulată de procurorii români în analiza semantică, morfologică, sintactică și juridică a expresiei „ar trebui”.

Una dintre dificultățile pe care le-ar putea întâmpina specialiștii în drept penal ar fi generată de dimensiunea temporală a declarațiilor celor doi oameni politici. În vreme ce George Simion nu stabilise niciun termen pentru punerea în practică a celor afirmate, Dmitri Medvedev indicase atât împrejurările în care ar trebui să aibă loc execuția, cât și durata expunerii publice a trupului victimei.

S-ar impune, în consecință, constituirea unei comisii de experți lingviști români, britanici și ruși, care să stabilească dacă verbul „a spânzura” are, în limba rusă, și un sens figurat, dacă urgența aplicării unei pedepse comportă interpretări diferite în funcție de apartenența geopolitică a celui care o solicită și, nu în ultimul rând, dacă există circumstanțe atenuante de natură lexicală atunci când autorul declarației este cetățeanul unei puteri nucleare. O atenție deosebită ar urma să fie acordată distincției dintre metafora politică, hiperbola electorală, amenințarea diplomatică și instigarea publică, distincție care, în practica internațională, pare să depindă uneori mai puțin de semnificația cuvintelor și mai mult de funcția celui care le pronunță.

O altă dificultate ar fi reprezentată de stabilirea instanței competente să soluționeze eventualul dosar comun George Simion–Dmitri Medvedev. Partea britanică ar putea revendica această competență în virtutea faptului că Piața Trafalgar se află pe teritoriul Regatului Unit, partea rusă, în virtutea cetățeniei autorului declarației, iar partea română, în virtutea experienței incontestabile dobândite în instrumentarea unor asemenea cauze.

Există însă și o problemă de natură logistică: aducerea lui Dmitri Medvedev la sediul Parchetului General din București, în vederea comunicării calității procesuale și a audierii acestuia.

În eventualitatea în care autoritățile ruse nu ar da curs unei solicitări de extrădare, s-ar putea recurge la audierea fostului președinte rus prin videoconferință, cu condiția ca acesta să nu utilizeze, în timpul audierii, alte expresii susceptibile să genereze noi dosare penale, ceea ce ar putea prelungi procedura pe o perioadă imposibil de estimat în acest moment. Având în vedere frecvența și conținutul declarațiilor publice ale lui Dmitri Medvedev, nu este exclus ca Parchetul General să fie nevoit să înființeze o secție specială, destinată exclusiv cercetării activității sale publicistice. Necesarul de personal al acestei secții ar urma să fie stabilit în funcție de numărul postărilor săptămânale ale fostului președinte rus.

O deosebită importanță o va avea, în perioada următoare, reacția numeroșilor politicieni, jurnaliști, analiști politici, reprezentanți ai organizațiilor neguvernamentale și specialiști în apărarea valorilor democratice din România, care și-au exprimat indignarea față de declarațiile lui George Simion. Este de așteptat ca aceștia, animați de aceleași principii morale și de aceeași aversiune față de violența verbală, să manifeste o indignare cel puțin egală în cazul declarațiilor lui Dmitri Medvedev.

Ar fi, de altfel, extrem de dificil de justificat din punct de vedere intelectual și moral existența a două unități de măsură pentru evaluarea gravității unor declarații publice violente, după cum ar fi dificil de imaginat că indignarea morală a unui om civilizat poate fi condiționată de simpatiile sau antipatiile sale politice. Se așteaptă, așadar, organizarea unor manifestații de protest în fața Ambasadei Federației Ruse la București, emiterea unor comunicate de condamnare, organizarea unor dezbateri televizate, sesizarea organismelor internaționale și, eventual, inițierea unei petiții prin care autorităților competente să li se solicite tragerea la răspundere penală a fostului președinte rus. Întrucât Boris Johnson este un fost prim-ministru al unei țări aliate României, mobilizarea ar trebui să fie cu atât mai impresionantă.

Rămâne de văzut dacă indignarea morală a unor personalități ale vieții publice românești dispune și de o componentă internațională sau dacă aceasta este operațională exclusiv pe teritoriul României, în anumite circumstanțe electorale și în raport cu anumite persoane.

Eventuala creare a unei jurisprudențe în această materie ar putea avea însă consecințe nebănuite, inclusiv asupra patrimoniului cultural național și universal.

Un prim caz care ar putea intra în atenția specialiștilor români este cel al lui Mihai Eminescu, autorul unor versuri din Scrisoarea III, în care se întreba, cu o îngrijorătoare nostalgie după metodele punitive medievale, de ce nu mai vine Țepeș să rezolve problemele clasei politice românești. Există, în acest caz, atât identificarea unei categorii de persoane vizate, cât și evocarea explicită a incendierii acestora, singurul inconvenient major pentru desfășurarea urmăririi penale fiind decesul autorului.

Situația lui Eminescu este însă complicată și de faptul că statul român, în loc să se delimiteze de asemenea manifestări de violență verbală, a încurajat, vreme de peste un secol, răspândirea lor, inclusiv în rândul minorilor, prin introducerea poeziilor sale în manualele școlare. În funcție de concluziile anchetei, Ministerul Educației ar putea fi nevoit să analizeze răspunderea celor care au contribuit, de-a lungul deceniilor, la popularizarea acestor texte.

Nici Shakespeare nu pare să fie într-o situație juridică foarte confortabilă, având în vedere numărul considerabil al personajelor sale care îndeamnă la suprimarea vieții altor persoane. Autoritățile britanice ar putea solicita consultanță de specialitate din partea procurorilor români.

În eventualitatea trimiterii în judecată, în același dosar, a lui George Simion și a lui Dmitri Medvedev, România ar deveni, probabil, prima țară din lume care ar reuși să aducă la aceeași bară a justiției un lider al opoziției parlamentare dintr-un stat membru NATO și un fost președinte al Federației Ruse, pentru declarații politice privind aplicarea unor pedepse medievale.

Ar fi, fără îndoială, un moment de referință în istoria justiției europene și una dintre cele mai spectaculoase contribuții românești la consolidarea principiului potrivit căruia nimeni nu este mai presus de lege.

Pentru asigurarea obiectivității actului de justiție, dosarul ar putea beneficia și de expertiza unor istorici specializați în Evul Mediu, care să stabilească dacă, din perspectiva gravității faptelor evocate, jupuirea și spânzurarea sunt comparabile sau dacă una dintre cele două practici justifică o indignare publică superioară.

În funcție de concluziile experților, s-ar putea elabora chiar un nomenclator european al expresiilor politice cu potențial penal, însoțit de un ghid practic destinat politicienilor, diplomaților, jurnaliștilor și, bineînțeles, poeților.

Importanța deosebită pe care Parchetul General o acordă cercetării declarațiilor lui George Simion ar putea justifica, în perspectiva extinderii internaționale a anchetei, suplimentarea numărului de procurori implicați în instrumentarea dosarului, prin redistribuirea unor magistrați care se ocupă de cauze de o importanță socială evident secundară, cum ar fi dosarul Nordis. Cetățenii români prejudiciați în această afacere vor înțelege, desigur, că apărarea democrației și cercetarea unor declarații politice au prioritate în raport cu recuperarea economiilor lor de-o viață.

Rămâne o singură chestiune de lămurit: dacă, în eventualitatea în care Dmitri Medvedev va refuza să se prezinte la București, procurorii români vor avea curajul să se deplaseze la Moscova pentru a-l audia sau vor prefera să-l mai citeze o dată pe George Simion, care locuiește mult mai aproape.

Pentru cei care s-au indignat deja la perspectiva unei eventuale cercetări de către justiția română și a lui Dmitri Medvedev, nu doar a lui George Simion, se impune o ultimă precizare: acest articol aparține acelei specii literare în care a excelat autorul vestitului „Baroane!”.