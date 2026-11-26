George Simion, președintele AUR, a dobândit calitatea de inculpat în dosarul penal privind declarațiile făcute după respingerea candidaturii lui Călin Georgescu la alegerile prezidențiale din 2025. Parchetul General a anunțat joi, 26 noiembrie 2026, punerea în mișcare a acțiunii penale pentru instigare publică, în urma cercetărilor privind un videoclip publicat de liderul AUR pe Facebook.

Procurorul de caz din cadrul Secției de urmărire penală a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție a dispus schimbarea statutului procesual al deputatului, acesta fiind cercetat în calitate de inculpat. Ancheta vizează mesajul transmis de George Simion în seara zilei de 9 martie 2025, după decizia Biroului Electoral Central privind respingerea candidaturii lui Călin Georgescu.

Potrivit anchetatorilor, în seara zilei de 9 martie 2025, în jurul orei 22:00, inculpatul, care ocupa atât funcția de deputat în Parlamentul României, cât și pe cea de lider al unei formațiuni politice, a publicat pe pagina sa de Facebook, accesibilă publicului, un videoclip intitulat ”Reacție la cald”.

În cadrul cercetărilor, procurorii au analizat inclusiv amploarea distribuirii mesajului în mediul online. Înregistrarea a fost apreciată de 45.446 de urmăritori, iar până la 10 martie 2025 a acumulat 7.823 de comentarii și a fost distribuită de 6.143 de ori.

Parchetul General a transmis că, prin intermediul înregistrării, inculpatul ”a îndemnat publicul să săvârșească fapte ce constituie infracțiuni grave”, procurorii făcând referire la agresiuni fizice extreme, tortură sau suprimarea vieții. Concret, anchetatorii au invocat expresia ”ar trebui jupuiți în piața publică”, folosită de liderul politic cu referire la membrii Biroului Electoral Central (BEC), pe care acesta i-a desemnat drept ”Cei care au comis lovitura de stat”.

Declarațiile au fost făcute în contextul respingerii candidaturii lui Călin Georgescu la alegerile prezidențiale.

În prezentarea situației de fapt, Parchetul General a făcut referire și la manifestația care se desfășura în aceeași zi la sediul Biroului Electoral Central.

Potrivit comunicatului, la protest participau mai multe persoane, inclusiv parlamentari din formațiunea politică reprezentată de inculpat.

Manifestația a degenerat în acte de violență, în timpul cărora mai multe bunuri au fost incendiate sau distruse, iar mai mulți jandarmi au fost răniți.

Instituția a transmis că punerea în mișcare a acțiunii penale reprezintă o etapă procedurală și nu echivalează cu stabilirea vinovăției persoanei cercetate.

„Precizăm că măsurile dispuse reprezintă o etapă a procesului penal, conform Codului de procedură penală, care nu înfrâng în niciun fel principiul prezumţiei de nevinovăţie.”