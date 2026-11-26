Republica Moldova. O tânără din Republica Moldova a câştigat prestigiosul concurs de frumuseţe Miss International 2026. Este pentru prima dată când o reprezentantă a Republicii Moldova obține marele premiu la această competiție internațională.

Câştigătoarea se numeşte Elizaveta Cuzneţova, are 26 de ani, este rusoaică originară din Tiraspol.

Presa din Grecia a scris că Elizaveta Cuznezova se afla alături de Vladimir Plahotniuc în timpul reţinerii oligarhului la Atena, în vara anului 2025.

Elizaveta Cuzneţova, reprezentanta Republicii Moldova, a fost încoronată Miss International 2026, în cadrul celei de-a 64-a ediții a concursului, desfășurate pe 25 noiembrie, la Tokyo, Japonia.

Tânăra a obținut victoria în fața a 72 de concurente din întreaga lume, succedându-i columbiencei Catalina Duque, câștigătoarea ediției din 2025.

În Top 5 s-au clasat reprezentantele Marii Britanii (locul II), Cehiei (locul III), Indoneziei (locul IV) și Vietnamului (locul V).

În discursul său, Elizaveta a promovat accesul la educație de calitate și protecția mediului.

Elizaveta Cuzneţova a defilat pe podiumul de la Tokyo într-o ţinută numită „Vine of Moldova”. Ţinuta inspirată din tradițiile vitivinicole și patrimoniul cultural al Reoublicii Moldova a fost creată de designerul filipinez Er Stephen Alvarado.

Ţinuta creată de designerul filipinez pentru Cuzneţova a fost înalt apreciată, spre deosebire de ţinuta „Sufletul Moldovei”, purtată de Dorina Darii la Miss Universe, creată de designeri moldoveni.

Elizaveta este artistă profesionistă și promovează educația creativă prin proiectul „Imagine”, dedicat copiilor și tinerilor. Ea a reprezentat anterior Republica Moldova la Miss World 2019, unde a ajuns în sferturile de finală, și la Miss Earth 2025, unde s-a calificat în semifinale.

A absolvit Facultatea de Litere (specializarea limba și literatura engleză și franceză), vorbește fluent patru limbi (română, rusă, engleză și franceză) și activează ca pictoriță și model internațional.

În iulie 2025, numele Elizavetei a apărut în presa din Republica Moldova și Grecia după ce a fost reținută pe aeroportul din Atena alături de fostul politician Vladimir Plahotniuc și fostul deputat Constantin Țuțu, în timp ce încercau să se îmbarce spre Dubai

Avocatul lui Vladimir Plahotniuc, Lucian Rogac, a negat informațiile apărute în presa elenă privind o posibilă relație amoroasă sau de familie între fostul lider democrat și Miss Moldova 2019.

„Vreau să aduc anumite precizări la subiectul legat de ex-Miss Moldova. Sunt doar niște falsuri. Primul fals tirajat, cum că aceasta ar fi fost în avion cu Vladimir Plahotniuc în momentul reținerii. Al doilea fals, cum că ar exista o relație între aceștia, iar al treilea cum că ar avea copii minori.

Aceasta într-adevăr a activat în calitate de asistentă în perioada în care Vladimir Plahotniuc se afla în Statele Unite ale Americii, ulterior și-a schimbat locul de muncă”, a precizat apărătorul.