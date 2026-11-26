Partenera președintelui Nicușor Dan, Mirabela Grădinaru, a declarat joi, la un eveniment organizat de Administrația Prezidențială și UNICEF, că în spatele statisticilor există copii care merg la culcare cu grija zilei de mâine, se simt singuri, nu au acces la servicii de sprijin sau se confruntă cu violența, discriminarea și lipsurile. Intervenția a avut loc în cadrul proiectului „România în Lumină”.

Evenimentul a marcat două momente aniversare: 80 de ani de activitate a UNICEF la nivel mondial și 35 de ani de parteneriat și rezultate pentru copii în România.

În discursul său, Mirabela Grădinaru a afirmat că drepturile copilului depășesc cadrul legilor și al politicilor publice, ținând de sprijinul concret pe care adulții îl oferă copiilor pentru a se dezvolta.

„Dincolo de cifre şi bilanţuri, în spatele acestei istorii se află milioane de poveşti de viaţă, de speranţă şi de curaj. Cred că fiecare dintre noi îşi aminteşte un moment din copilărie în care s-a simţit în siguranţă, încurajat sau ascultat. Poate a fost un cuvânt bun, poate a fost o mână întinsă la un momentul potrivit sau, pur şi simplu, sentimentul că cineva crede în tine.

Pentru un copil, astfel de momente pot face o diferenţă enormă. Uneori ele pot schimba chiar întregul drum al vieţii. De aceea, atunci când vorbim despre drepturile copilului, nu vorbim doar despre convenţii, legi sau politici publice. Vorbim despre lucruri profund umane, despre grija pe care le-o purtăm copiilor, despre şansa fiecăruia de a creşte frumos, de a învăţa, de a visa şi de a-şi descoperi propriul drum”, a afirmat Mirabela Grădinaru.

Partenera șefului statului a amintit de ratificarea de către România, în urmă cu peste trei decenii, a Convenției ONU cu privire la drepturile copilului și a precizat că fiecare copil trebuie să crească într-un mediu sigur, cu acces la educație, sănătate și protecție.

„În urmă cu peste trei decenii, România a fost printre primele state care au ratificat Convenţia Organizaţiei Naţiunilor Unite cu privire la drepturile copilului. A fost un angajament important prin care ne-am asumat că fiecare copil, indiferent de locul în care se naşte, de familia din care provine sau de dificultăţile pe care le întâmpină, merită protecţie, educaţie, sănătate şi şanse egale. Astăzi avem motive să privim cu încredere la progresele făcute.

Am înţeles mai bine cât de important este ca fiecare copil să crească într-un mediu sigur, să aă acces la educaţie şi servicii de sănătate şi să fie protejat când este vulnerabil. În acest parcurs, cooperarea dintre instituţiile statului, partenerii internaţionali şi societatea civilă au avut un rol important, dar ştim cu toţii că mai sunt multe de făcut”, a transmis Mirabela Grădinaru.

Mirabela Grădinaru a mai declarat că minorii aflați în situații dificile au nevoie nu doar de ajutor material, ci și să fie ascultați, astfel încât parcursul lor în viață să nu fie decis de mediul în care s-au născut.

„În spatele statisticilor sunt copii care merg la culcare cu grija zilei de mâine, copii care se simt singuri, care nu au acces la servicii de sprijin sau care se confruntă cu violenţa, discriminarea şi lipsurile. Sunt copii care au nevoie nu doar de ajutor, ci şi de cineva care să îi vadă, să îi asculte şi să le dea încredere. Cred că aceasta este una dintre cele mai importante responsabilităţi ale noastre: să nu lăsăm niciun copil în urmă şi să nu permitem ca şansele lui în viaţă să fie hotărâte de împrejurările în care s-a născut”, a declarat Mirabela Grădinaru.

În încheiere, aceasta a afirmat că investițiile în educație, sănătate și protecție socială reprezintă investiții directe în oameni și a spus că societatea trebuie să asculte opiniile copiilor.

„Investiţiile în educaţie, sănătate şi protecţie socială sunt înainte de toate investiţii în oameni. Înseamnă să le oferim copiilor nu doar condiţii mai bune astăzi, ci şi posibilitatea de a deveni adulţi încrezători, responsabili şi liberi să îşi construiască propriul viitor. Şi mai cred că avem foarte multe de învăţat de la copii, de la sinceritatea lor, de la felul în care privesc lumea, de la curajul cu care pun întrebări şi de la speranţa cu care cred că lucrurile pot fi mai bune. Trebuie să facem loc să vorbească şi mai ales să îi ascultăm cu adevărat. Pentru că o lume construită pentru copii nu poate fi imaginată fără vocea lor”, a mai declarat Mirabela Grădinaru.