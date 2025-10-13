Drepturile copiilor, prioritate pentru Nicușor Dan. „Avem nevoie de legi mai ferme”

Luni, Nicușor Dan a vorbit despre importanța continuării programelor și inițiativelor comune, atât la nivel național, cât și regional, menite să prevină violența și să protejeze drepturile copiilor. Președintele a evidențiat necesitatea unor legi mai stricte, dar și a unei schimbări de mentalitate în societate. „Avem nevoie de legi mai ferme, de politici clare, dar şi de schimbarea mentalităţilor”, a declarat Nicușor Dan în cadrul unei conferințe.

Șeful statului a adăugat că autoritățile trebuie să acționeze cu fermitate în aplicarea măsurilor legale de protecție și, în același timp, să își intensifice eforturile în zona de prevenție.

Cu ocazia Conferinței Ministeriale Regionale dedicate eliminării violenței împotriva copiilor, președintele Nicușor Dan a transmis luni un mesaj, prezentat de Marius-Gabriel Lazurca, consilier prezidențial în cadrul Departamentului Politică Externă.

În mesajul său, șeful statului a felicitat organizatorii – Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, UNICEF și Reprezentantul Special al Secretarului General al ONU pentru Violența împotriva Copiilor – pentru inițierea unui eveniment dedicat unui subiect „sensibil, dar vital pentru societatea noastră – siguranţa şi protecţia copiilor”. „Violenţa împotriva copiilor nu se justifică în nicio circumstanţă. Este un fenomen adeseori trecut sub tăcere, care lasă cicatrici adânci şi urme invizibile în viaţa de adult. De modul în care ne vom creşte copiii depinde viitorul nostru ca naţiune”, a declarat Nicușor Dan.

Președintele a atras atenția asupra gravității situației, citând datele din Raportul Anual UNICEF 2024: „Doi din trei copii la nivel global sunt supuşi regulat la pedepse violente acasă. În 2024, una din şase adolescente cu vârsta între 15 şi 19 ani a fost victima violenţei fizice sau sexuale din partea soţului sau partenerului. Mai mult, aproape unul din patru copii trăieşte în gospodării unde mama este victimă a violenţei domestice.”

El a subliniat, de asemenea, că numărul real al cazurilor de abuz este probabil mult mai mare, deoarece multe situații rămân neraportate, mai ales atunci când agresorii sunt chiar părinții sau tutorii legali. „Din nefericire, în unele comunităţi din regiunea noastră, violenţa împotriva copiilor continuă să fie, într-o anumită măsură, tolerată. Unele forme de pedeapsă corporală nici măcar nu sunt percepute ca violenţă, ci, în mod greşit, ca măsuri disciplinare”, a mai transmis președintele.

Președintele Nicușor Dan subliniază importanța menținerii cooperării la nivel național și regional pentru combaterea violenței și protejarea drepturilor copiilor, astfel încât aceștia să poată crește într-un mediu sigur, bazat pe respect și demnitate.

„Avem nevoie de legi mai ferme, de politici clare, dar şi de schimbarea mentalităţilor. La nivel global, UNICEF a sprijinit în 119 ţări consolidarea cadrului legislativ şi de politici pentru combaterea abuzului şi exploatării sexuale a copiilor, inclusiv a violenţei online. Un moment de referinţă l-a constituit prima Conferinţă Ministerială Globală privind Eliminarea Violenţei împotriva Copiilor, desfăşurată la Bogotá în 2024, unde 113 guverne au adoptat noi angajamente politice şi de finanţare pentru accelerarea acţiunilor”, a transmis șeful statului în mesajul său.

Nicuşor Dan a subliniat că protecţia copiilor este o responsabilitate comună, care nu aparţine doar instituţiilor, ci trebuie asumată de întreaga societate – autorităţi, familie şi şcoală. El a arătat că, deși mai sunt multe de făcut, există și progrese semnificative în combaterea violenței asupra minorilor.

„Nu putem spune că nu s-au înregistrat şi progrese. Conform UNICEF, 6,2 milioane de copii afectaţi de violenţă au primit servicii de sănătate, sociale, juridice sau de aplicare a legii în 110 ţări, cifre care arată o creştere de 36% faţă de anul precedent”, a declarat acesta, evidențiind eforturile globale pentru îmbunătățirea sistemelor de protecție.

Totodată, președintele a remarcat că mii de fete și femei din întreaga lume beneficiază de măsuri concrete împotriva abuzurilor și discriminării. „759.000 de fete şi femei din 19 ţări au beneficiat de servicii de prevenire şi protecţie împotriva mutilării genitale feminine, iar 10,7 milioane de adolescente din 50 de ţări au accesat programe de prevenire şi îngrijire privind căsătoria timpurie”, a precizat el.

Cu toate acestea, Nicușor Dan a insistat că pentru a obţine rezultate durabile sunt necesare schimbări de mentalitate, dar și investiţii în educaţia incluzivă, în reformarea sistemului școlar și sprijinirea familiilor vulnerabile, elemente esențiale pentru combaterea pe termen lung a violenței împotriva copiilor.

Nicuşor Dan a subliniat că autorităţile trebuie să fie nu doar ferme în aplicarea legii, ci și proactive în prevenirea violenței asupra copiilor, avertizând că fenomenul nu se limitează la agresiunea fizică.

„Violenţa nu se traduce, din păcate, numai în agresiune fizică, ci îmbracă multiple forme. Mediul online şi reţelele sociale necesită o atenţie specială”, a spus președintele, atrăgând atenția asupra riscurilor la care sunt expuși copiii în spațiul digital.

El a insistat că este nevoie de o abordare coordonată, la nivel internațional, pentru a asigura un mediu online sigur, care să nu provoace probleme fizice sau emoționale tinerilor. În același timp, Nicușor Dan a amintit și de contextul geopolitic actual, arătând că, „în urma agresiunii militare a Rusiei, zeci de mii de familii ucrainene s-au refugiat din calea războiului”, situație care evidențiază „urgenţa unei acţiuni coordonate pentru protejarea tuturor copiilor, fără excepţie”.

Preşedintele Nicuşor Dan a subliniat că soluțiile eficiente pentru combaterea abuzurilor asupra minorilor se bazează pe „prevenirea universală prin programe şcolare şi siguranţă online”, dar și pe sprijinul timpuriu acordat familiilor pentru a evita traumele și separarea copiilor de mediul lor natural. El a evidențiat, de asemenea, importanța „unor sisteme de justiţie şi protecţie sensibile la nevoile copilului, care nu retraumatizează”, insistând asupra aplicării practice a măsurilor deja cunoscute.

„Nu ne lipsesc soluţiile. Ceea ce ne lipseşte este curajul de a le implementa pe scară largă”, a declarat președintele, adăugând că această conferință trebuie să devină un moment de acțiune concretă.

„Un copil protejat astăzi înseamnă un adult puternic mâine. Violenţa împotriva copiilor nu este ceva firesc, ci o alegere a societăţii. Şi, împreună, putem alege un alt drum”, a concluzionat el.