85 de milioane de copii și tineri nu merg la școală, potrivit UNICEF

Potrivit unui raport Unicef, numărul copiilor și tinerilor care nu merg la școală a ajuns la 272 de milioane în 2023, iar estimările arată că această cifră ar putea crește la 278 de milioane în următorii ani.

Asistența oficială pentru dezvoltare (ODA) destinată educației va scădea cu 3,2 miliarde de dolari, echivalentul a 24% față de 2023.

Potrivit Unicef, această reducere riscă să lase și mai mulți copii fără posibilitatea de a merge la școală. În prezent, doar 31% dintre țări dispun de sisteme eficiente de dezvoltare profesională pentru cadrele didactice, mult sub ținta de 64% stabilită la nivel global.

Unicef estimează că 234 de milioane de copii au nevoie de sprijin urgent pentru a putea avea acces la o educație de calitate, cu 35 de milioane mai mult decât în urmă cu trei ani.

Dintre aceștia, 85 de milioane nu merg deloc la școală. 52% sunt fete, 17% sunt refugiați sau persoane strămutate intern, iar peste 20% sunt copii cu dizabilități.

Situația din Gaza este una dintre cele mai grave. În iulie 2025, peste 1,4 milioane de copii se confruntau cu dificultăți majore în accesul la educație, iar 588 de clădiri școlare fuseseră afectate de conflict – 538 în Fâșia Gaza și 50 în Cisiordania.

„Niciun copil nu ar trebui privat de dreptul de a învăța și de a-și construi un viitor. A susține profesorii înseamnă a oferi nu doar cunoștințe, ci și protecție, speranță și oportunități pentru viață”, a arătat Nicola Graziano, președintele Unicef Italia.

Organizația arată că investiția în profesori este esențială pentru redresarea sistemelor educaționale.

„Este vital ca guvernele și comunitatea internațională să acționeze urgent pentru a asigura prezența unui profesor pentru fiecare copil, oriunde s-ar afla”, a mai spus Graziano.