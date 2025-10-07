Social

Ministrul Educației: Sistemul hibrid nu se aplică în perioada suspendării cursurilor fizice

Comentează știrea
Ministrul Educației: Sistemul hibrid nu se aplică în perioada suspendării cursurilor fiziceDaniel David. SUrsa foto: Captură video Youtube
Din cuprinsul articolului

Ministrul Educației, Daniel David, a declarat marți că pe durata suspendării cursurilor cu prezență fizică nu se va aplica sistemul hibrid, iar orele pierdute vor fi recuperate ulterior. „Hibrid nu va fi, pentru că nu va fi nimeni cu prezență fizică în școli. Regula generală este că odată cu această suspendare a prezenței fizice, sigur, va trebui recuperat conținutul”, a spus acesta, la un post TV.

Daniel David: Cel mai probabil, cursurile vor fi recuperate în următoarele săptămâni

Ministrul Educației a explicat că sistemul hibrid nu va fi aplicat, întrucât toate activitățile cu prezență fizică sunt suspendate. El a menționat că lecțiile vor fi recuperate după reluarea cursurilor.

„Cel mai probabil, cum am înțeles de la cei mai mulți inspectori generali, se vor recupera orele pe parcursul următoarelor săptămâni. În municipiul București, inspectorul spune acum câteva minute că poate lăsa, dacă unitatea școlară dorește și are facilitățile necesare, și desfășurarea unor activități mâine online”, a spus acesta, la Digi24.

El a adăugat: „Deși lucrurile astea sunt destul de complicate, pentru că nu știi cum va fi vremea, cum va fi afectată conexiunea online. Dar regula este că prezența fizică se suspendă, iar conținuturile se vor recupera astfel încât întreaga programă să fie parcursă”.

A intrat în vigoare Codul Roșu. Mesaj RO-Alert: Populația, sfătuită să evite deplasările
A intrat în vigoare Codul Roșu. Mesaj RO-Alert: Populația, sfătuită să evite deplasările
Horoscopul lui Dom’ Profesor,   8 octombrie 2025. Dr. Mercola: ”Pâinea noastră cea de toate zilele”.
Horoscopul lui Dom’ Profesor,   8 octombrie 2025. Dr. Mercola: ”Pâinea noastră cea de toate zilele”.

Ministrul Educației, despre deciziile facultăților: Lucrurile sunt puțin altfel gândite

Daniel David le-a cerut directorilor să anunțe părinții de aceste decizii, astfel încât cei care nu au aflat să nu își trimită miercuri copiii la școală.

Copil cu umbrela în ploaie

Copil cu umbrela în ploaie. Sursa foto: dreamstime.com

Ministrul Educației a afirmat că a transmis avertismente și rectorilor, subliniind totodată că deciziile finale aparțin fiecărei universități. „Lucrurile sunt puțin altfel gândite și organizate, autonomia universitară contând foarte mult. Dar ne-am asigurat că au primit toate informațiile necesare să poată să decidă cel mai bine pentru studenții lor”, a mai spus acesta.

Cod Roșu de ploi torențiale în mai multe zone din țară

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a extins marți avertizarea de Cod Roșu de ploi torențiale și abundente, valabilă până miercuri, 8 octombrie, la ora 15:00. Meteorologii au anunțat că județele Constanța, Călărași, Ialomița, Giurgiu, Ilfov și municipiul București vor fi afectate de cantități de apă cuprinse între 80 și 100 de litri pe metru pătrat, iar izolat pot fi atinse valori de 120–140 l/mp.

În acest context, școlile din Capitală și din județele menționate anterior au fost închise.

De asemenea, mai multe facultăți din București au anunțat suspendarea cursurilor de miercuri, din cauza avertizărilor meteorologice. Printre acestea se numără Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila”, Școala Națională de Studii Politice și Administrative și Universitatea Naţională de Ştiinţă şi Tehnologie Politehnica Bucureşti.

Universitatea din București a anunțat, de asemenea, că miercuri cursurile se vor desfășura online sau vor fi reprogramate.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

22:51 - Coaliția, blocată pe concedieri. Tánczos Barna: Sper ca săptămâna viitoare să avem decizia finală
22:42 - Microsoft lovește în utilizatorii de conturi locale: Windows 11 restrânge opțiunile clasice de autentificare
22:33 - Claudia Pătrășcanu e din nou singură, la o lună după ce și-a prezentat iubitul: A fost o mare furtună și s-a dus poza
22:24 - Președintele Colegiului Medicilor, despre infecțiile asociate asistenței medicale: Sunt cauzate și de infrastructura ...
22:15 - A intrat în vigoare Codul Roșu. Mesaj RO-Alert: Populația, sfătuită să evite deplasările
22:06 - Tanczos Barna: Ceea ce vedem acum este un exemplu clasic al schimbărilor climatice

HAI România!

România, între nebunia Rusiei și Ilie-Sărăcie
România, între nebunia Rusiei și Ilie-Sărăcie
Putin face mișto de Occident. Hai LIVE cu Turcescu
Putin face mișto de Occident. Hai LIVE cu Turcescu
GOLUL DESPĂRȚIRII și harta emoțională scrisă de FURIE, VINOVĂȚIE și DOR | 🎙 Punctul pe 🅘 - Ep. #19
GOLUL DESPĂRȚIRII și harta emoțională scrisă de FURIE, VINOVĂȚIE și DOR | 🎙 Punctul pe 🅘 - Ep. #19

Proiecte speciale