Ministrul Educației: Sistemul hibrid nu se aplică în perioada suspendării cursurilor fizice

Ministrul Educației, Daniel David, a declarat marți că pe durata suspendării cursurilor cu prezență fizică nu se va aplica sistemul hibrid, iar orele pierdute vor fi recuperate ulterior. „Hibrid nu va fi, pentru că nu va fi nimeni cu prezență fizică în școli. Regula generală este că odată cu această suspendare a prezenței fizice, sigur, va trebui recuperat conținutul”, a spus acesta, la un post TV.

„Cel mai probabil, cum am înțeles de la cei mai mulți inspectori generali, se vor recupera orele pe parcursul următoarelor săptămâni. În municipiul București, inspectorul spune acum câteva minute că poate lăsa, dacă unitatea școlară dorește și are facilitățile necesare, și desfășurarea unor activități mâine online”, a spus acesta, la Digi24.

El a adăugat: „Deși lucrurile astea sunt destul de complicate, pentru că nu știi cum va fi vremea, cum va fi afectată conexiunea online. Dar regula este că prezența fizică se suspendă, iar conținuturile se vor recupera astfel încât întreaga programă să fie parcursă”.

Daniel David le-a cerut directorilor să anunțe părinții de aceste decizii, astfel încât cei care nu au aflat să nu își trimită miercuri copiii la școală.

Ministrul Educației a afirmat că a transmis avertismente și rectorilor, subliniind totodată că deciziile finale aparțin fiecărei universități. „Lucrurile sunt puțin altfel gândite și organizate, autonomia universitară contând foarte mult. Dar ne-am asigurat că au primit toate informațiile necesare să poată să decidă cel mai bine pentru studenții lor”, a mai spus acesta.

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a extins marți avertizarea de Cod Roșu de ploi torențiale și abundente, valabilă până miercuri, 8 octombrie, la ora 15:00. Meteorologii au anunțat că județele Constanța, Călărași, Ialomița, Giurgiu, Ilfov și municipiul București vor fi afectate de cantități de apă cuprinse între 80 și 100 de litri pe metru pătrat, iar izolat pot fi atinse valori de 120–140 l/mp.

În acest context, școlile din Capitală și din județele menționate anterior au fost închise.

De asemenea, mai multe facultăți din București au anunțat suspendarea cursurilor de miercuri, din cauza avertizărilor meteorologice. Printre acestea se numără Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila”, Școala Națională de Studii Politice și Administrative și Universitatea Naţională de Ştiinţă şi Tehnologie Politehnica Bucureşti.

Universitatea din București a anunțat, de asemenea, că miercuri cursurile se vor desfășura online sau vor fi reprogramate.