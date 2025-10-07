Cursuri online la mai multe facultăți din București, pe durata Codului roșu de ploi torențiale

Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative (SNSPA) a anunţat suspendarea cursurilor cu prezenţă fizică de miercuri, din cauza codului roşu de ploi torenţiale emis de Administraţia Naţională de Meteorologie pentru Bucureşti. „Pentru siguranţa studenţilor, cadrelor didactice şi a întregii comunităţi universitare, toate activităţile didactice se vor desfăşura în mediul online”, a anunțat instituția, într-un comunicat.

Update 18.12: Universitatea din București a anunțat, de asemenea, că activitățile didactice de miercuri vor avea loc online, la orele prevăzute în orar, sau vor fi reprogramate la o dată ulterioară.

„După consultarea specialiştilor din cadrul Facultăţii de Geografie şi din cadrul Institutului Naţional de Meteorologie, conducerea Universităţii din Bucureşti a decis că reprezintă o prioritate siguranţa membrilor comunităţii UB şi că, pentru a nu-i pune pe aceştia în pericol, activităţile didactice din data de 8 octombrie 2025 se vor susţine fie online, la orele stabilite în orar, fie prin recuperare la o dată ulterioară. Data recuperării le va fi comunicată studenţilor în timp util de către cadrele didactice”, se arată în comunicat.

O altă universitate care a decis suspendarea cursurilor este Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București. Rectorul Viorel Jinga a declarat pentru Agerpres că miercuri nu vor avea loc activități didactice, din cauza avertizărilor meteorologice, iar orele vor fi recuperate ulterior.

„Pentru siguranţa studenţilor, cadrelor didactice şi a întregii comunităţi universitare, toate activităţile didactice se vor desfăşura în mediul online, prin intermediul platformelor de e-learning ale structurilor academice din cadrul SNSPA. Activităţile care nu pot fi desfăşurate în format online vor fi reprogramate şi recuperate, conform deciziilor fiecărei structuri academice”, a transmis conducerea SNSPA.

Sursa menționată anterior a adăugat că detaliile privind desfășurarea activităților didactice vor fi publicate pe site-urile structurilor academice ale SNSPA.

București și județele Constanța, Călărași, Ialomița, Giurgiu și Ilfov vor intra marți seară sub cod roșu de ploi torențiale. ANM precizează că avertizarea este valabilă de la ora 21:00 până miercuri, la ora 15:00, perioadă în care sunt așteptate ploi abundente.

ANM a anunțat, de asemenea, fenomene meteo extreme în jumătate din țară, până miercuri după-amiază.

Ciclonul Barbara aduce ploi torențiale, vânt puternic și o scădere accentuată a temperaturilor în România. Meteorologii avertizează că efectele se vor resimți în mai multe regiuni în următoarele zile.

„Acest ciclon, format deasupra Mării Mediterane, se deplasează între Marea Neagră și va evolua în următoarea perioadă deasupra acesteia (între 7 și 9 octombrie). Această poziționare favorizează transportul umezelii și al aerului umed către România, condiții care pot genera precipitații abundente”, a spus Florinela Georgescu, director executiv al Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), pentru Digi24.

Reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență recomandă populației să evite activitățile în aer liber.

„Toate instituțiile responsabile au fost alertate și sunt pregătite să intervină. Inclusiv Apa Nova este mobilizată pentru a asigura funcționarea canalizării și pentru evacuarea rapidă a apei acolo unde este nevoie”, a afirmat prefectul Capitalei, Andrei Nistor, despre codul roşu de ploi torenţiale din Capitală.