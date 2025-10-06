Părinții vor primi mai mulți bani pentru plata creșei

Începând din această lună, părinții care beneficiază de tichete de creșă vor primi o sumă mai mare. Valoarea acestora crește de la 670 la 710 lei, potrivit unui ordin comun al Ministerului Finanțelor și Ministerului Muncii, publicat recent în Monitorul Oficial.

Creșterea de 40 de lei este rezultatul actualizării valorii tichetelor în funcție de indicele inflației, calculat pentru perioada ianuarie 2019 – iulie 2025.

Conform datelor oficiale, indicele inflației pentru acest interval a fost de 157,28%. Aplicând acest coeficient la valoarea de bază de 450 de lei, stabilită în 2019, a rezultat suma de 707,76 lei, rotunjită la 710 lei, conform normelor metodologice.

Tichetele de creșă sunt bilete de valoare oferite lunar angajaților, menite să acopere parțial sau integral costurile pentru creșă ori serviciile de educație timpurie antepreșcolară.

Acestea sunt disponibile exclusiv în format electronic și pot fi utilizate doar pentru plata taxelor la instituția de învățământ frecventată de copil.

Noua valoare a fost stabilită prin Ordinul nr. 1.602/2.007/2025 și se aplică începând cu semestrul al doilea al acestui an, respectiv din luna octombrie. Conform Legii nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, precum și Hotărârii de Guvern nr. 1.045/2018, valoarea maximă a acestor tichete se indexează semestrial în funcție de inflație.

În plus, suma de 710 lei va rămâne valabilă și pentru primele două luni ale anului viitor, respectiv februarie și martie 2026, până la următoarea actualizare.

Prin această măsură, autoritățile urmăresc să mențină puterea de cumpărare a familiilor care apelează la servicii de creșă. În contextul creșterii constante a prețurilor, actualizarea valorii tichetelor de creșă vine ca un sprijin important pentru părinții care își duc copiii la instituțiile de educație timpurie.

Pentru a beneficia de tichetele de creșă, părinții trebuie să îndeplinească anumite criterii stabilite prin lege. Este necesar ca aceștia să aibă un contract de muncă activ și să nu se afle în concediu de creștere a copilului sau în perioada în care primesc indemnizația aferentă.

Copilul trebuie să fie înscris într-o unitate de îngrijire autorizată. De asemenea, dreptul de a solicita tichetele poate fi exercitat și de tutorele legal al copilului, în cazul în care părinții nu pot face personal această solicitare.