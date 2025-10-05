Social Exclusiv

Cât costă pregătirea unui elev pentru Bacalaureat în 2025

Cât costă pregătirea unui elev pentru Bacalaureat în 2025
Din cuprinsul articolului

Pregătirea pentru Bacalaureat vine la pachet cu o serie de costuri pentru familiile liceenilor. Dincolo de scumpirile din ultima perioadă, mulți părinții sunt nevoiți să aloce un buget lunar doar pentru meditații. În Capitală, elevii plătesc între 120 și 200 de lei pentru o oră de pregătire, potrivit unui centru  de meditații.

Pregătirea pentru Bacalaureat, o povară pentru părinți

Un elev care alege pregătirea individuală achită aproximativ 200 de lei pentru fiecare ședință, în funcție de disciplină. Pentru varianta în grup, același centru de meditații din București aplică un tarif de 120 de lei.

Centrele de meditații vin cu oferte speciale pentru elevii care se pregătesc la mai multe discipline. Spre exemplu, dacă un licean alege să urmeze pregătirea pentru trei materii de Bacalaureat, primește un pachet cu reducere.

„Prețurile sunt variate, de la 120 de lei până la 200 lei ședințele individuale. Avem aceleași prețuri pentru toate materiile, diferența o face dacă elevul este în grupă/individual sau dacă se înscrie la mai multe materii. Spre exemplu, dacă se pregătește pentru Bacalaureat la trei materii, primește o ofertă în acest sens”, ne-a spus Andrei Alexandru, reprezentantul centrului de meditații Ascensa.

Sursa foto: Arhivă/EVZ

Performanță garantată

Cei din domeniu susțin că investiția în pregătire suplimentară reprezintă un sprijin real pentru elevi, mai ales pentru cei care se află în fața unor examene decisive, precum Bacalaureatul sau admiterea la facultate.

„Ne lăudăm cu performanțe foarte bune atât la examenele de admitere din țară, cât și la universitățile din străinătate. Elevii pleacă pregătiți pentru Bacalaureat. Ne-au trecut prin mână sute, poate chiar mii de elevi, am luptat alături de fiecare dintre ei, le-am înțeles vulnerabilitățile, am prelungit timpul alocat ședințelor și am făcut tot ce a fost necesar pentru a nu lăsa pe nimeni în spate. Rezultatele nu au întârziat să apară și astăzi ne lăudăm cu procentul maxim de promovabilitate la examenul de Bacalaureat”, mai spune acesta. 

Pentru multe familii, costurile pot părea mari, însă părinții privesc aceste cheltuieli ca pe o investiție în viitorul copiilor.

Cât costă meditațiile în orașele mici

Dacă în Capitală tarifele pentru meditații pornesc de la 120 de lei pe oră și pot ajunge până la 200 de lei, în orașele mai mici costurile sunt mai reduse.

Laurențiu Cristea, un elev aflat în clasa a XII-a și în plină perioadă de pregătire pentru examenul de Bacalaureat, achită 80 de lei pentru o ședință de pregătire la Limba Română. La Matematică, una dintre cele mai căutate discipline pentru Bacalaureat, tariful urcă la 100 de lei. De asemenea, cei care fac meditații la Geografie plătesc în jur de 100 de lei pe ședință.

„Îmi doresc să merg pregătit la examen și am ajutorul părinților mei. Pe lângă pregătirea din clasă, și orele suplimentare lucrez singur acasă cât pot de mult”, ne-a spus elevul.

