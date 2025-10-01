Incendiu la o școală din județul Alba. 65 de elevi și profesori, evacuați

ISU Alba a anunțat miercuri dimineață, 1 octombrie 2025, că a izbucnit un incendiu la tabloul electric al Școlii Generale din localitatea Benic, județul Alba. La momentul producerii incendiului, în școală se aflau 65 de persoane, printre care elevi și cadre didactice, care s-au autoevacuat imediat.

Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență Alba, detașamentul de pompieri Alba Iulia a intervenit prompt după ce a fost anunțat un incendiu la tabloul electric al școlii din Benic.

“Detaşamentul de pompieri Alba Iulia intervine pentru stingerea unui incendiu la Şcoala generală din localitatea Benic. Este vorba despre un incendiu izbucnit la un tablou electric”, au precizat reprezentanții instituției.

Din informațiile preliminare furnizate de purtătorul de cuvânt al pompierilor, focul se manifestă la un tablou electric din interiorul unității școlare. Incendiul nu reprezintă vreun pericol de extindere la alte spații ale școlii.

Conform declarațiilor reprezentanților ISU Alba, aceștia s-au autoevacuat înainte de sosirea pompierilor militari. Potrivit informațiilor, nu au fost înregistrate victime.

Un incident similar a avut loc recent la o altă școală din județul Teleorman. Un incendiu a izbucnit marți, 30 septembrie, la o școală din satul Prunaru, comuna Bujoreni. Acoperișul clădirii a fost cuprins de flăcări, iar toate persoanele aflate în interior au fost evacuate în siguranță.

Luni, 29 septembrie, un incendiu a izbucnit într-o clădire aflată în renovare, care aparține Școlii Gimnaziale „Iuliu Hațieganu” din Cluj-Napoca. Flăcările au cuprins un panou electric și parțial izolația clădirii, iar ca măsură de precauție, aproximativ 630 de elevi au fost evacuați rapid în curtea unității de învățământ, potrivit ISU Cluj.

La fața locului au intervenit echipaje ale Detașamentelor 1 și 2 de Pompieri Cluj-Napoca pentru lichidarea incendiului.