Social

Incendiu la o școală din județul Alba. 65 de elevi și profesori, evacuați

Comentează știrea
Incendiu la o școală din județul Alba. 65 de elevi și profesori, evacuațiSursă foto: Captură de ecran Facebook
Din cuprinsul articolului

ISU Alba a anunțat miercuri dimineață, 1 octombrie 2025, că a izbucnit un incendiu la tabloul electric al Școlii Generale din localitatea Benic, județul Alba. La momentul producerii incendiului, în școală se aflau 65 de persoane,  printre care elevi și cadre didactice, care s-au autoevacuat imediat.

Incendiu la un tablou electric al unei școli din localitatea Benic, județul Alba

Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență Alba, detașamentul de pompieri Alba Iulia a intervenit prompt după ce a fost anunțat un incendiu la tabloul electric al școlii din Benic.

“Detaşamentul de pompieri Alba Iulia intervine pentru stingerea unui incendiu la Şcoala generală din localitatea Benic. Este vorba despre un incendiu izbucnit la un tablou electric”, au precizat reprezentanții instituției.

Din informațiile preliminare furnizate de purtătorul de cuvânt al pompierilor, focul se manifestă la un tablou electric din interiorul unității școlare. Incendiul nu reprezintă vreun pericol de extindere la alte spații ale școlii.

Angajați CFR Marfă, implicați într-un dosar penal de furt calificat
Angajați CFR Marfă, implicați într-un dosar penal de furt calificat
Cum a devenit experimentul Insula Iubirii un succes. Dezvăluirile lui Alex Fotea
Cum a devenit experimentul Insula Iubirii un succes. Dezvăluirile lui Alex Fotea

 Elevii și profesorii s-au autoevacuat

Conform declarațiilor reprezentanților ISU Alba, aceștia s-au autoevacuat înainte de sosirea pompierilor militari. Potrivit informațiilor, nu au fost înregistrate victime.

SMURD

SMURD. Sursa foto: dreamstime.com

Un incident similar a avut loc recent la o altă școală din județul Teleorman. Un incendiu a izbucnit marți, 30 septembrie, la o școală din satul Prunaru, comuna Bujoreni. Acoperișul clădirii a fost cuprins de flăcări, iar toate persoanele aflate în interior au fost evacuate în siguranță.

Un incendiu a izbucnit într-o clădire aflată în renovare a unei școli din județul Cluj

Luni, 29 septembrie, un incendiu a izbucnit într-o clădire aflată în renovare, care aparține Școlii Gimnaziale „Iuliu Hațieganu” din Cluj-Napoca. Flăcările au cuprins un panou electric și parțial izolația clădirii, iar ca măsură de precauție, aproximativ 630 de elevi au fost evacuați rapid în curtea unității de învățământ, potrivit ISU Cluj.

La fața locului au intervenit echipaje ale Detașamentelor 1 și 2 de Pompieri Cluj-Napoca pentru lichidarea incendiului.

 

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

15:25 - Noi situații tensionate la Asia Express. Cine sunt concurenții care au câștigat imunitatea
15:15 - Angajați CFR Marfă, implicați într-un dosar penal de furt calificat
15:06 - Ce pensie primește Dorin Cocoș de la statul român după 44 de ani de muncă
15:04 - Dan Voiculescu și Mihai Morar, față în față: Dezvăluiri-bombă din afacerile de milioane de dolari și relația cu Secur...
14:55 - Cum a devenit experimentul Insula Iubirii un succes. Dezvăluirile lui Alex Fotea
14:45 - Un nou tip de radiografii ar putea permite depistarea timpurie a cancerului

HAI România!

Să râdem sau să plângem? Hai LIVE cu Turcescu
Să râdem sau să plângem? Hai LIVE cu Turcescu
Ucigaşii de copii rămân la locurile lor în spital
Ucigaşii de copii rămân la locurile lor în spital
Europa-Rusia 1-0 (la pauză). Cum va egala Kremlinul, după "golul" primit la Chișinău
Europa-Rusia 1-0 (la pauză). Cum va egala Kremlinul, după "golul" primit la Chișinău

Proiecte speciale