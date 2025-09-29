Incendiu la o clădire a Școlii „Iuliu Hațieganu” din Cluj-Napoca. Peste 600 de elevi, evacuați în siguranță

Un incendiu a izbucnit luni într-o clădire aflată în renovare, ce aparține Școlii Gimnaziale „Iuliu Hațieganu” din Cluj-Napoca. Flăcările au cuprins două panouri electrice amplasate pe acoperiș, iar ca măsură de siguranță, aproximativ 630 de elevi au fost evacuați în curtea unității de învățământ, a transmis ISU Cluj.

Intervenția promptă a pompierilor a dus la lichidarea incendiului înainte ca acesta să se extindă. Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Cluj, focul a afectat o suprafață de circa 10 metri pătrați. În urma incendiului nicio persoană nu a necesitat îngrijiri medicale.

„Până la sosirea pompierilor, cadrele didactice şi personalul din şcoală au reacţionat prompt şi au coordonat evacuarea în siguranţă a 630 de elevi din toate clădirile unităţi de învăţământ. Pe parcursul intervenţiei nu au existat persoane care să solicite îngrijiri medicale, iar şcoala îşi va putea relua activitatea”, a explicat ISU Cluj

Mai exact, incendiul a izbucnit într-o clădire aflată în renovare, care aparține Școlii Gimnaziale din Cluj. Potrivit reprezentanților Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Cluj, flăcările au afectat un panou electric și, parțial, izolația clădirii.

La fața locului au intervenit echipaje ale Detașamentelor 1 și 2 de Pompieri Cluj-Napoca pentru stingerea focului. Din fericire, până la acest moment, nu au fost raportate victime sau persoane care să necesite asistență medicală.

„Pompierii Detaşamentelor 1 şi 2 din Cluj intervin în aceste momente pentru a lichida un incendiu izbucnit la o clădire aflată în reabilitare şi care aparţine de Şcoala Gimnazială „Iuliu Haţieganu” din municipiul Cluj-Napoca. Din primele rapoarte, incendiul se manifestă la un panou electric şi parţial la izolaţie. Nu există persoane care să solicite îngrijiri medicale”, se arată în comunicatul transmis de ISU.