Metoda „Creditul” face noi victime. O femeie din Cluj a rămas fără 107.500 de lei

Polițiștii din Cluj au reținut pentru 24 de ore doi tineri în vârstă de 19 ani, cetățeni ai Republicii Moldova și Ucrainei, într-un dosar de înșelăciune. Potrivit IPJ Cluj, cei doi ar fi convins o femeie din Cluj-Napoca să contracteze un credit de aproximativ 107.500 de lei și să le predea banii sub pretextul unor proceduri de securizare a conturilor bancare.

Inspectoratul de Poliție Județean Cluj a anunțat că măsura reținerii a fost dispusă sâmbătă, 13 iunie, de polițiștii Serviciului de Investigații Criminale.

Potrivit cercetărilor efectuate până în prezent, faptele ar fi avut loc în data de 11 iunie.

Anchetatorii susțin că femeia a fost determinată să solicite un împrumut bancar în valoare de aproximativ 107.500 de lei.

Conform polițiștilor, după obținerea creditului, victima ar fi fost convinsă să se deplaseze în zona lacului aflat în apropierea unui centru comercial din Cluj-Napoca.

Acolo, aceasta le-ar fi înmânat celor doi suspecți întreaga sumă de bani, crezând că sunt necesare proceduri de securizare și deblocare a unor conturi.

„Sub acest pretext, femeia ar fi fost determinată să contracteze un împrumut bancar în valoare de aproximativ 107.500 de lei, ulterior fiind convinsă să meargă în zona lacului din apropierea unui centru comercial din municipiul Cluj-Napoca, unde le-a dat suma de bani în numerar, pentru presupuse proceduri de securizare şi deblocare a conturilor”, au transmis anchetatorii.

În urma activităților investigative, polițiștii au reconstituit traseul persoanelor bănuite și au stabilit că acestea s-au deplasat folosind un autoturism comandat printr-o platformă de transport alternativ.

„În urma activităţilor investigative şi de cercetare penală desfăşurate cu operativitate, poliţiştii au stabilit traseul persoanelor bănuite, constatând că acestea s-au deplasat cu un autoturism utilizat prin intermediul unei platforme de transport alternativ. Astfel, a fost constituită o echipă complexă formată din poliţişti din cadrul Serviciului de Investigaţii Criminale, care a identificat locaţia unde cele două persoane erau cazate. Ulterior, acestea au fost depistate şi conduse pentru verificări”, a anunțat IPJ Cluj.

În urma verificărilor, polițiștii au stabilit identitatea celor doi suspecți: un tânăr de 19 ani din Republica Moldova și un tânăr de 19 ani din Ucraina.

Pe baza probelor administrate până în acest moment, cei doi tineri au fost reținuți pentru 24 de ore și introduși într-un centru de reținere și arestare preventivă.

Dosarul este instrumentat sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca.

Anchetatorii continuă cercetările pentru stabilirea întregii activități infracționale și pentru luarea măsurilor legale care se impun în acest caz.