Politica

Maia Sandu s-a întâlnit cu două femei care au sfidat regimul sovietic

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Maia Sandu s-a întâlnit cu două femei care au sfidat regimul sovietic
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Din cuprinsul articolului

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, le-a întâlnit vineri pe Lilia Neagu și Asea Andruh-Scorpan, două femei care au recurs, în 1970, la un gest de protest față de autoritățile sovietice, scriind pe zidurile Chișinăului mesaje în limba română.

Maia Sandu s-a întâlnit cu două femei care au sfidat regimul sovietic

Șefa statului a relatat întâlnirea într-o postare pe Facebook, în care le-a mulțumit celor două pentru curajul și demnitatea demonstrate într-o perioadă în care exprimarea identității naționale putea avea consecințe.

Maia Sandu a apreciat că experiența celor două femei reprezintă o lecție care merită transmisă mai departe, în special generațiilor care nu au cunoscut perioada sovietică. În opinia sa, istoria nu este construită exclusiv de evenimente majore sau de personalități politice, ci și de oameni obișnuiți care aleg să își apere convingerile.

Președinta Republicii Moldova a subliniat că asemenea gesturi de rezistență demonstrează importanța curajului individual și a refuzului de a renunța la propriile valori.

Limba română, în centrul mișcării de renaștere națională

Acțiunea din 1970 s-a desfășurat într-un context în care Republica Moldova făcea parte din Uniunea Sovietică. În perioada respectivă, autoritățile utilizau oficial denumirea de „limbă moldovenească”, iar scrierea se făcea cu alfabet chirilic.

Folosirea alfabetului latin era interzisă, astfel că promovarea limbii române și a grafiei latine putea reprezenta o formă de opoziție față de politica sovietică.

Situația a început să se schimbe spre sfârșitul anilor ’80, când reformele inițiate de Mihail Gorbaciov au permis exprimarea mai deschisă a revendicărilor privind identitatea națională și statutul limbii.

La Chișinău, mișcarea pentru recunoașterea limbii române și revenirea la alfabetul latin a căpătat amploare. Momentul decisiv a avut loc la 27 august 1989, când sute de mii de persoane au participat la Marea Adunare Națională și au cerut adoptarea unor măsuri privind limba și grafia.

Patru zile mai târziu, pe 31 august, revendicările au fost transpuse în noua legislație lingvistică, iar Republica Moldova a revenit la alfabetul latin.

Data de 31 august a devenit ulterior Ziua Limbii Române, sărbătoare consacrată în Republica Moldova. În România, aceeași zi este marcată oficial ca Ziua Limbii Române începând din 2013, în urma unei legi adoptate de Parlament.

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