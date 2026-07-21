Un fost premier al Republicii Moldova a anunțat că a început demersurile parlamentare de suspendare și demitere a președintei Maia Sandu. Este vorba despre Ion Chicu, care o acuză pe lidera de la Chișinău de presupuse încălcări ale Constituției.

Ion Chicu, fost premier al Republicii Moldova în perioada 2019-2020 și actual lider al Partidului Dezvoltării și Consolidării Moldovei a anunțat, într-un mesaj video publicat pe Facebook, că a început demersurile de suspendare și demitere a președintei Maia Sandu.

El o acuză pe lidera de la Chișinău de presupuse încălcări ale Constituției. „Cum tinerii care vin în Parlament cu un rucsac și o tartină în el devin multimilionari în doi ani. (…) Aceasta este adevărata față a regimului PAS: corupție, incompetență și încălcarea drepturilor fundamentale ale oamenilor. Vinovată pentru toate acestea este liderul de facto al PAS — Maia Sandu”, a scris Ion Chicu într-o postare pe Facebook.

Fostul premier al Republicii Moldova a făcut acest anunț în contextul în care în ultimele săptămâni au avut loc mai multe scandaluri care au zdruncinat partidul de guvernare, printre care și cel de la MoldATSA.

Potrivit articolului 89 din Constituția Republicii Moldova, președintele țării poate fi suspendat din funcție „în cazul săvârșirii unor fapte grave prin care încalcă prevederile Constituției”, cu votul a două treimi din deputați.

Pentru ca proiectul să fie înregistrat în Parlamentul Republicii Moldova, acesta trebuie să strângă cel puțin 34 de semnături. Dacă inițiativa este aprobată, în cel mult 30 de zile se organizează un referendum pentru demiterea președintelui.

„Nu cred că Maia Sandu nu știe de aceste scheme. Are șase ani de când e președinte, toți îi raportează. Să admitem că ea nu știa. Atunci, de ce trebuie să fie un președinte care nu cunoaște toate aceste lucruri? Sper să acumulăm 34 de semnături, astfel încât să-l înregistrăm în Parlament, ca toți oamenii, inclusiv străinii, să afle lista păcatelor și încălcărilor grave ale doamnei Sandu”, a declarat Ion Chicu în mesajul video publicat pe Facebook.

Inițiativa lui Ion Chicu vine într-un moment politic tensionat la Chișinău, pe fondul mai multor scandaluri care afectează imaginea partidului de guvernământ PAS. Demersul de suspendare a președintei Maia Sandu ar putea genera noi frământări în clasa politică moldovenească.