Guvernul Republicii Moldova a aprobat miercuri demisia lui Roman Cojuhari din funcția de director general al Agenției Proprietății Publice (APP), începând cu 15 iulie, potrivit deciziei adoptate în ședința Cabinetului de miniștri, potrivit Radio Moldova.

Până la numirea unui nou director general, atribuțiile de conducere ale instituției vor fi exercitate de directorul general adjunct, Ion Ciumac.

Hotărârea a fost adoptată în prima ședință de Guvern prezidată de premierul interimar Eugeniu Osmochescu, după demisia fostului prim-ministru Alexandru Munteanu, la 3 iulie.

Roman Cojuhari și-a anunțat intenția de a demisiona în urmă cu aproximativ două săptămâni, pe fondul scandalului izbucnit la întreprinderea de stat Moldatsa.

Cazul a fost declanșat după publicarea unor investigații jurnalistice care au semnalat presupuse abuzuri privind politica de salarizare și informații potrivit cărora fostul director al companiei, Dumitru Vangheli, ar fi prezentat date false în curriculum vitae referitoare la experiența sa profesională.

În mesajul publicat pe rețelele sociale la 29 iunie, Cojuhari și-a asumat responsabilitatea pentru faptul că monitorizarea deciziilor financiare adoptate de fosta conducere a Moldatsa nu a fost suficient de riguroasă.

Totodată, acesta a afirmat că dezvăluirile privind CV-ul fostului director și informațiile referitoare la remunerația Anastasiei Taburceanu, angajată ca purtătoare de cuvânt a Moldatsa, au afectat credibilitatea Agenției Proprietății Publice.

„Îmi doresc ca țara noastră să continue ferm parcursul european, să consolideze instituții puternice și să asigure o administrare eficientă, transparentă și responsabilă a patrimoniului și a banului public. Din respect pentru aceste valori și pentru a proteja imaginea instituției și a echipei, am decis să-mi depun demisia din funcția de director general al APP”, a transmis Roman Cojuhari în anunțul privind retragerea sa din funcție.

Efectele scandalului nu s-au limitat la conducerea APP. Deputatul Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), Radu Marian, a demisionat din funcția de președinte al Comisiei parlamentare economie, buget și finanțe.

Acesta a declarat că își asumă responsabilitatea pentru recomandarea lui Dumitru Vangheli la conducerea Moldatsa, precizând însă că nu a avut cunoștință despre presupusele nereguli din cadrul întreprinderii.

De asemenea, Anastasia Taburceanu, verișoara președintei Maia Sandu, și-a anunțat demisia din cadrul Moldatsa. Ea a transmis că va restitui sumele încasate sub formă de sporuri și adaosuri salariale pentru perioada în care a activat în cadrul companiei.

În perioada următoare, Agenția Proprietății Publice va fi condusă interimar de Ion Ciumac, până la desemnarea unui nou director general.

Schimbarea are loc într-un context de presiune publică privind modul de administrare a întreprinderilor de stat și de intensificare a verificărilor asupra managementului acestora.