În Calendarul ortodox, azi, 12 august, sunt pomeniți cei doi Sfinți Mucenici Fotie și Anichit. Ei au trăit în vremea împăratului Dioclețian, iar pentru că a mărturisit că este creștin, lui Anichit i-a fost tăiată limba.

Sfântul Mucenic Anichit era creștin, fiind unul dintre demnitarii cetății Nicomidia, slujbaș împărătesc. Iar Fotie era nepotul său. Pe când Dioclețian îi chinuia pe creștini, Anichit, plin de dragoste pentru Hristos, a venit singur și a mărturisit credința sa în Domnul Iisus Hristos.

Atunci, împăratul a poruncit să i se taie limba și să fie apoi aruncat fiarelor sălbatice ca să-l sfâșie. Bunul Dumnezeu a îngăduit ca lei din arenă să nu se atingă de Sfântul Mucenic Anichit și nici nu rămâne fără grai.

Sfântul Mucenic Anichit era creștin fiind unul dintre demnitarii cetății Nicomidia, slujbaș împărătesc, iar Fotie era nepotul său. Pe când Dioclețian îi chinuia pe creștini, Anichit, plin de dragoste pentru Hristos, a venit singur și a mărturisit credința sa în Domnul Iisus Hristos.

Atunci, împăratul a poruncit să i se taie limba și să fie apoi aruncat fiarelor sălbatice ca să-l sfâșie. Bunul Dumnezeu a îngăduit ca lei din arenă să nu se atingă de Sfântul Mucenic Anichit și nici nu rămâne fără grai.

El mărturisește în chip minunat către împăratul Dioclețian: „O, idolatrele, iată ești acoperit de rușine! Iată, de nimic sunt zeii tai!”. După rostirea acestor cuvinte, împăratul a poruncit să fie decapitat. Însă călăul, în loc sa-l omoare pe Anichit, s-a lovit pe sine fără să vrea și a murit.

După rostirea cuvintelor „O, idolatrule, iată ești acoperit de rușine! Iată, de nimic sunt zeii tăi!”,împăratul a poruncit ca Anichit să fie decapitat. Însă călăul, în loc să-l omoare pe Anichit, s-a lovit pe sine fără să vrea și a murit.

Timp de trei ani, Sfinții Mucenici Fotie și Anichit au fost închiși în temniță și au îndurat chinuri greu de imaginat. În cele din urmă, cei doi au fost aruncați în foc, moment în care au trecut la cele veșnice.

Sfinții Mucenici Fotie și Anichit sunt adesea pomeniți în bisericile ortodoxe, având în vedere că ei sunt invocați în rugăciunile de la Taina Sfântului Maslu și de la slujba Sfințirii Apei, potrivit creștinortodox.ro.

După martiriu, rămășițele trupurilor Sfinților Mucenici Anichit și Fotie au fost luate în taină de alți creștini și îngropare după cuviință. La foarte scurt timp după jertfa lor, un episcop, pe nume Dulciție, a construit o biserică în cinstea lor și a așezat racla cu sfintele lor moaște.

„Mucenicii Tăi, Doamne, întru nevoinţele lor, cununile nestricăciunii au dobândit de la Tine, Dumnezeul nostru. Că având tăria Ta, pe chinuitori au învins; zdrobit-au şi ale demonilor neputincioase îndrăzniri. Pentru rugăciunile lor, mântuieşte sufletele noastre, Hristoase Dumnezeule”.