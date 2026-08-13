I s-a spus „El Guerrillero” sau „El Lider Maximo”. Fidel Castro a văzut lumina zilei la Birán, acum un secol la 13 august 2026. Localitatea e situată lângă Mayarí, azi în provincia Holguín. Părinții lui se numeau Ángel Castro y Argiz şi Lina Ruz González. Erau doi fermieri înstăriţi. Ei sperau că tânărul Fidel va deveni un bun catolic. El a fost educat în şcoli iezuite, între care cea mai cunoscută a fost Colegio Belén din La Havana.

Fidel Castro s-a înscris, în 1945, la Universitatea din Havana, la Facultatea de Drept. Și-a luat licenţa şi dreptul de a practica avocatura în 1950. În perioada 1950-1952, Fidel Castro şi-a exersat abilităţile de avocat în cadrul unei mici societăţi de avocatură. Atras de politică, el a devenit candidat la Parlament pe listele „Partidului Ortodox”.

În acel an, cu sprijin american dictatorul Fulgencio Batista l-a înlăturat pe liderul democrat Carlos Prío Socárras. Principala consecinţă fiind anularea alegerilor. Viitorul dictator l-a acuzat pe dictatorul pro-american Fulgencio Batista de violarea Constituţiei la tribunal. Petiţia a fost ignorată, iar Fidel a decis să încerce calea forței.

Atacarea Barăcilor Moncada pe 26 iulie 1953 a eșuat. Bilanţul a fost tragic, peste 80 de pucişti au fost ucişi. Iar liderul a fost arestat, judecat şi condamnat la 15 ani închisoare. A fost eliberat în mai 1955, fiind exilat în Mexic şi Statele Unite. Aici a ţinut o serie de conferinţe însoţite de colectări de fonduri pentru ajutorarea cubanezilor nevoiţi să trăiască în dictatură. Este perioada în care cubanezul şi apropiaţii săi, între care cel mai cunoscut a fost Ernesto „Che” Guevarra, un medic argentinian, au format Mişcarea 26 Iulie.

S-a întors în Cuba, alături de alți exilaţi, navigând clandestin din Mexic în Cuba pe iahtul Granma. Prima acţiune de după revenirea în Cuba, a avut loc în provincia Oriente, în data de 2 decembrie 1956. Din cei 81 de atacatori au supravieţuit doar 16. Între ei Ernesto "Ché" Guevara, Raúl Castro şi Camilo Cienfuegos. S-au retras în munţii Sierra Maestra, dedicându-se unui război de gherilă împotriva forţelor lui Fulgencio Batista.

La 24 mai 1958, Fulgencio Batista a trimis 17 batalioane împotriva revoluționarilor, care au fost înfrânte din cauza moralului scăzut şi dezertărilor din Armata cubaneză. Revoluționarii au avansat treptat spre capitala țării, Havana. Regimul lui Fulgencio Batista se prăbușea. Între 28 decembrie 1958 și 1 ianuarie 1959, Ernesto „Che” Guevara a reușit să câștige bătălia decisivă de la Santa Clara. Orașul respectiv era punctul nodal pe Axa Est-Vest a Cubei. O dată cucerit, revoluționarii au avut practic drumul deschis spre Havana.

În ziua de 1 Ianuarie 1959, Fulgencio Batista şi C. R. Aguero au fugit din ţară, iar forţele insurgente ale lui Fidel Castro au cucerit Havana.

Fidel Castro, după îndepărtarea redundantei guvernări a lui Fulgencio Batista, a introdus o guvernare personală, lăsând cubanezilor iluzia unei libertăţi prin încurajarea prostituţiei, a practicării turismului clandestin, a contrabandei cu havane şi rom. Prietenia cu URSS a atras un embargou american, dar şi promisiunea unei protecţii din partea Moscovei şi, implicit, a statelor socialiste.

A încurajat confesiunea catolică, dar şi manifestările unei credinţe populare inspirate de practicile sclavilor aduşi de peste ocean în timpul colonialismului.

Dictatorul a avut o fiică cu o ziaristă germană în timpul luptei pentru preluarea puterii, Marita Lorenz, autoarea memoriilor Dragul meu Fidel-Viaţa mea, dragostea mea, trădarea mea, apărute la München. Totuşi, femeile din viaţa lui au fost în număr de patru: Mirta Diaz-Balart, Naty Revuelta, Celia Sanchez şi Dalia Soto del Valle, niciuna neinfluenţându-i politica.

Fidel Castro a murit la 90 de ani, la 25 noiembrie 2016, în La Havana, Cuba. Din 2006 el se retrăsese în favoarea fratelui său Raul după ce suferise o intervenție chirurgicală. Renunțarea la putere și transferul către Raul Castro au avut loc la 19 februarie 2008. Raul Castro a condus până în 2018, reluând dialogul cu americanii.

În 2019, Cuba a început să fie condusă, pentru prima dată din 1959, de un lider din afara familiei Castro, Miguel Diaz Canel, care a preluat din 2021 și șefia Partidului Comunist Cubanez.