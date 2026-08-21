Administrația președintelui Donald Trump a anunțat joi, 20 august, noi sancțiuni împotriva Cubei, vizând nouă entități de stat din sectoarele minier, metalurgic și al construcțiilor, precum și trei membri ai conducerii Institutului Cubanez de Prietenie cu Popoarele (ICAP), potrivit Associated Press.

Măsurile marchează o nouă etapă în campania Washingtonului de creștere a presiunii economice și politice asupra guvernului de la Havana.

În paralel, autoritățile americane au intensificat verificările asupra cetățenilor SUA care se întorc din Cuba, după ce mai mulți americani care participaseră la evenimente dedicate împlinirii a 100 de ani de la nașterea lui Fidel Castro au fost reținuți temporar pe aeroportul din Miami. Unele dispozitive electronice le-au fost confiscate pentru verificări.

Departamentul de Stat și Departamentul Trezoreriei au inclus pe lista sancțiunilor nouă entități cubaneze, între care Ministerul Construcțiilor și companii implicate în minerit, producția de nichel, comerțul cu produse industriale și materiale de construcții.

Printre companiile vizate se află Empresa de Niquel Comandante Ernesto Che Guevara și MetalCuba. Măsurile afectează, de asemenea, o companie care furnizează forță de muncă cubaneză unor entități străine și firme implicate în importul de vehicule, piese auto și materiale pentru construcții.

Autoritățile americane susțin că entitățile sancționate contribuie la susținerea aparatului de stat cubanez și controlează sectoare economice considerate importante pentru regimul de la Havana.

Sancțiunile au fost adoptate în baza Ordinului Executiv 14404, semnat de Donald Trump la 1 mai 2026, care permite impunerea unor măsuri împotriva persoanelor și entităților considerate responsabile pentru represiunea din Cuba sau pentru amenințări la adresa securității naționale și politicii externe a SUA.

Washingtonul a sancționat și trei membri ai conducerii Institutului Cubanez de Prietenie cu Popoarele.

Este vorba despre președintele ICAP, Fernando González Llort, prima vicepreședintă Noemí Ramona Rabaza Fernández și directoarea pentru America de Nord, Leima Martínez Freire.

González Llort este unul dintre cei cinci agenți cubanezi cunoscuți drept „Cei cinci din Cuba”, arestați în Statele Unite în 1998 și condamnați pentru activități de spionaj. El a fost eliberat în 2014 și s-a întors ulterior în Cuba.

ICAP fusese deja desemnat de Statele Unite ca entitate sancționată. Documentele publicate în Registrul Federal american arată că institutul a fost inclus pe lista entităților vizate în baza Ordinului Executiv 14404.

Secretarul de Stat Marco Rubio a justificat noile măsuri prin acuzații grave la adresa ICAP.

Potrivit lui Rubio, organizația ar fi responsabilă de sprijinirea unei „vaste rețele subversive” în Statele Unite, despre care administrația americană susține că urmărește identificarea și radicalizarea unor cetățeni americani.

Rubio a legat acuzațiile și de evenimentele organizate în Cuba cu ocazia împlinirii a 100 de ani de la nașterea lui Fidel Castro. Secretarul de Stat a afirmat că Havana ar fi folosit această aniversare pentru a revigora rețeaua internațională de simpatizanți ai regimului.

Administrația americană susține că astfel de activități depășesc cadrul unor simple schimburi culturale și reprezintă o problemă de securitate națională.

Guvernul cubanez a respins acuzațiile și noile sancțiuni.

Ministrul cubanez de Externe, Bruno Rodríguez, a acuzat Statele Unite și pe Marco Rubio că urmăresc în mod deliberat afectarea economiei Cubei și că măsurile americane ar putea împiedica furnizarea unor servicii de bază populației.

Rodríguez a apărat, de asemenea, activitatea ICAP, afirmând că organizația promovează de peste șase decenii relațiile de prietenie, solidaritatea internațională și pacea.

Reacția Havanei vine într-un moment în care economia cubaneză se confruntă deja cu o criză severă, marcată de penurii de combustibil, întreruperi de electricitate și probleme în transportul public și în furnizarea unor servicii esențiale.

Noua rundă de sancțiuni este însoțită de o intensificare a aplicării regulilor americane privind călătoriile în Cuba.

Potrivit unor oficiali americani citați de Associated Press, mai mulți cetățeni americani care s-au întors recent din Cuba au fost opriți pentru verificări suplimentare pe aeroportul din Miami. Unii dintre ei au avut telefoanele mobile, laptopurile sau tabletele confiscate temporar pentru inspecție.

Oficialii au precizat că persoanele reținute au fost ulterior eliberate și au putut intra în Statele Unite. Totuși, acestea ar putea fi cercetate sau chiar urmărite penal dacă se constată că au încălcat sancțiunile americane privind tranzacțiile cu entități controlate de guvernul cubanez.

Regulile SUA restricționează tranzacțiile cu numeroase entități guvernamentale cubaneze, inclusiv anumite hoteluri, restaurante și magazine.

Noile sancțiuni se înscriu într-o strategie mai amplă a administrației Trump de limitare a accesului guvernului cubanez la resurse financiare și comerciale.

Washingtonul a prezentat în ultimele luni Cuba drept o problemă de securitate națională și a extins măsurile împotriva unor companii și instituții de stat.

În același timp, economia cubaneză traversează una dintre cele mai dificile perioade din ultimele decenii. Penuria de combustibil a contribuit la întreruperi extinse ale alimentării cu energie electrică, iar problemele din transport și lipsa unor produse și medicamente au agravat situația populației.