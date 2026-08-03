Întreaga Cubă a rămas fără energie electrică după ce rețeaua națională a cedat duminică seara, potrivit operatorului de stat Union Eléctrica de Cuba. Pana de curent a afectat insula cu aproximativ 10 milioane de locuitori și vine pe fondul unei crize energetice care se adâncește de la o lună la alta.

Operatorul rețelei electrice a anunțat întreruperea alimentării prin mesaje publicate pe platformele X și Facebook, însă nu a oferit informații suplimentare despre cauzele incidentului sau despre durata estimată a intervenției.

Noua avarie survine după alte trei pene de curent la nivel național produse în luna iulie, semn al presiunii tot mai mari asupra infrastructurii energetice învechite a Cubei.

Țara se confruntă de mai mult timp cu întreruperi frecvente ale alimentării cu energie, generate de lipsa combustibilului necesar funcționării centralelor electrice și de starea precară a sistemului energetic.

Criza energetică s-a accentuat pe măsură ce autoritățile cubaneze întâmpină dificultăți în asigurarea importurilor de combustibil.

Potrivit Reuters, situația s-a agravat după blocada petrolieră impusă de administrația președintelui american Donald Trump, care a redus semnificativ aprovizionarea Cubei cu produse petroliere.

La începutul lunii ianuarie, Washingtonul a înăsprit măsurile împotriva regimului de la Havana, după înlăturarea președintelui venezuelean Nicolas Maduro de la putere. Venezuela fusese, timp de ani de zile, principalul furnizor de petrol al Cubei, iar importurile din Mexic au fost, la rândul lor, afectate de presiunile exercitate de Statele Unite.

În paralel cu agravarea crizei, autoritățile cubaneze au început să relaxeze, cu prudență, controlul asupra sectorului energetic.

Guvernul de la Havana a aprobat recent prima inițiativă de import de combustibil finanțată din surse private externe și a permis aproape 200 de companii cubaneze să participe la distribuția angro de combustibil.

Aceste măsuri urmăresc să atenueze deficitul de produse petroliere și să reducă impactul sancțiunilor internaționale asupra economiei și sistemului energetic al insulei.