O pană totală de curent a paralizat Cuba, pe fondul crizei energetice: Deconectare completă

Cuba s-a confruntat cu o pană totală de curent care a afectat întreaga insulă. Autoritățile încearcă repornirea sistemului energetic, în timp ce criza se adâncește, relatează apnews.com.

Cuba a rămas luni fără electricitate, după o prăbușire completă a sistemului energetic național. Pana a afectat aproximativ 11 milioane de locuitori și evidențiază deteriorarea accentuată a rețelei electrice.

Ministerul Energiei și Minelor a anunțat pe platforma X o „deconectare completă” a sistemului. Oficialii au precizat că nu au fost identificate defecțiuni la unitățile care funcționau în momentul colapsului, iar cauza este în curs de investigare.

Lázaro Guerra, directorul de electricitate din cadrul ministerului, a declarat că echipele lucrează la repornirea mai multor centrale termoelectrice, esențiale pentru reluarea alimentării.

„Trebuie făcut treptat pentru a evita problemele. Pentru că sistemele, atunci când sunt foarte slăbite, sunt mai susceptibile la avarii”, a spus acesta.

Procesul este lent și riscant, deoarece infrastructura este fragilă. Orice reluare bruscă a alimentării ar putea provoca o nouă cădere a sistemului.

Până luni seara, electricitatea fusese restabilită pentru aproximativ 5% dintre locuitorii Havanei, adică în jur de 42.000 de consumatori. Mai multe spitale din țară au fost, de asemenea, reconectate la rețea.

Autoritățile au anunțat că următoarea prioritate este sectorul comunicațiilor. În același timp, au avertizat că sistemele repornite rămân instabile și se pot opri din nou.

Aceasta este a treia pană majoră de curent din ultimele patru luni. Rețeaua electrică a Cubei s-a degradat semnificativ în ultimii ani, generând întreruperi frecvente.

Președintele Miguel Díaz-Canel a declarat recent că țara nu a mai primit livrări de petrol de trei luni. Sistemul energetic funcționează în prezent pe baza energiei solare, a gazului natural și a centralelor termoelectrice.

Situația a avut impact și asupra sistemului medical. Zeci de mii de intervenții chirurgicale au fost amânate.

Specialiștii atrag atenția că rețeaua energetică este depășită. William LeoGrande, profesor la American University, a declarat că infrastructura este „mult peste durata sa normală de funcționare”.

„Tehnicienii care lucrează la rețea sunt niște magicieni că reușesc să o mențină în funcțiune, având în vedere starea în care se află”, a spus acesta.

Potrivit expertului, reducerea consumului și extinderea energiei regenerabile ar putea menține sistemul funcțional pe termen scurt. Totuși, fără resurse suplimentare, situația rămâne critică.

„Dar ar însemna o suferință constantă pentru populație și, în cele din urmă, economia s-ar putea prăbuși complet, ceea ce ar duce la haos social și probabil la migrație în masă”, a avertizat LeoGrande.

Autoritățile cubaneze pun o parte din responsabilitate pe sancțiunile impuse de Statele Unite. Washingtonul condiționează relaxarea acestora de reforme politice și economice.

Președintele american a declarat luni că vede Cuba ca pe o „națiune foarte slăbită”.

„Adică, fie că o eliberez, fie că o preiau. Cred că aș putea face orice vreau cu ea. Cred că voi avea onoarea de a prelua Cuba”, a spus acesta.