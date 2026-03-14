Cuba și SUA au început negocierile, confirmă Guvernul de la Havana

Guvernul de la Havana a confirmat existența unor discuții cu oficiali ai Statelor Unite, în timp ce relațiile dintre cele două țări rămân tensionate, iar situația economică a insulei se deteriorează, potrivit Reuters.

Anunțul a fost făcut de președintele Cubei, Miguel Díaz-Canel, care a declarat că dialogul are scopul de a gestiona diferențele dintre Havana și Washington, fără a include schimbări ale sistemului politic cubanez.

Confirmarea negocierilor vine într-un moment în care administrația americană condusă de Donald Trump a intensificat presiunea asupra autorităților de la Havana, inclusiv prin sancțiuni și prin limitarea accesului Cubei la resurse energetice.

Potrivit reprezentanților cubanezi, discuțiile cu Washingtonul sunt concentrate pe gestionarea problemelor bilaterale și pe găsirea unor soluții prin dialog.

Lianys Torres Rivera, șefa misiunii Cubei în Statele Unite, a declarat într-un interviu că scopul negocierilor este strict diplomatic.

„Conversațiile directe cu Statele Unite au ca obiectiv găsirea, prin dialog, a unor soluții la diferențele care există între cele două țări”, a afirmat aceasta.

Ea a subliniat că subiectele interne ale statului cubanez nu fac parte din agenda discuțiilor.

„Conversațiile nu sunt despre afacerile interne ale Cubei – sistemul nostru constituțional, modelul nostru politic sau economia noastră socială și socialistă pe care cubanezii au construit-o”, a precizat oficialul cubanez.

La rândul său, președintele Díaz-Canel a declarat că partea cubaneză a transmis disponibilitatea de a continua dialogul într-un cadru de respect reciproc.

„Partea cubaneză și-a exprimat disponibilitatea de a desfășura acest proces pe baza egalității și a respectului pentru sistemele politice ale ambelor state și pentru suveranitatea și autodeterminarea guvernelor noastre”, a spus liderul de la Havana.

Discuțiile au loc în contextul unor declarații repetate ale președintelui american Donald Trump privind situația politică din Cuba. În ultimele luni, acesta a sugerat în mod public că insula ar putea fi următoarea țintă a unei schimbări de regim.

Într-o declarație făcută în februarie la Casa Albă, Trump a afirmat:

„Nu au bani. Nu mai au nimic în acest moment. Poate că vom avea o preluare prietenoasă a Cubei.”

Secretarul de stat american Marco Rubio, cunoscut pentru pozițiile sale critice față de guvernul cubanez, a fost desemnat să conducă negocierile din partea Washingtonului.

Potrivit informațiilor apărute în presă, unul dintre interlocutorii principali din partea cubaneză ar fi Raul Guillermo Rodríguez Castro, nepotul fostului lider Raúl Castro.

Discuțiile dintre cele două state au loc pe fondul unei crize economice majore în Cuba, accentuată de reducerea livrărilor de petrol și de sancțiunile impuse de Statele Unite.

Lipsa combustibilului a dus la întreruperi frecvente de electricitate și la dificultăți în funcționarea serviciilor publice.

Autoritățile cubaneze susțin că sectoare precum transportul, sistemul de sănătate și educația sunt puternic afectate. Potrivit reprezentanților guvernului, aproximativ 11.000 de copii se află pe liste de așteptare pentru intervenții chirurgicale sau proceduri medicale în clinici și spitale.

În acest context, administrația americană a confirmat că negocierile sunt în desfășurare. „Au nevoie de ajutor. Vorbim cu Cuba”, a declarat Donald Trump într-o discuție cu presa.

În paralel cu discuțiile cu Washingtonul, guvernul cubanez a anunțat o măsură interpretată drept un gest diplomatic. Ministerul de Externe de la Havana a comunicat că 51 de deținuți urmează să fie eliberați după consultări cu Vaticanul.

Decizia vine într-un moment în care tensiunile regionale și presiunea internațională asupra Cubei rămân ridicate, iar negocierile cu Statele Unite sunt considerate încă într-o fază incipientă.