Cum trăiesc oamenii în Cuba, prin ochii unei românce: Aspirina și săpunul sunt un lux

O româncă și-a povestit experiența trăită recent într-o vacanță în Cuba, descriind o țară a contrastelor puternice. În timp ce plajele tropicale și atmosfera vibrantă atrag turiști din întreaga lume, realitatea de zi cu zi a multor localnici este marcată de lipsuri și dificultăți.

Relatarea sa oferă o perspectivă asupra vieții din această destinație exotică, unde frumusețea naturală și arhitectura istorică coexistă cu probleme economice și sociale.

În postarea sa, românca descrie experiențele trăite în Havana și în zonele turistice, vorbind atât despre peisajele spectaculoase, cât și despre dificultățile întâlnite de populația locală.

Potrivit relatării, contrastul dintre orașele afectate de lipsuri și peisajele naturale spectaculoase este evident pentru orice vizitator. Străzile din capitală sunt animate de mașini de epocă bine întreținute, care circulă încet și aduc un aer nostalgic pe fundalul clădirilor vechi.

„Într-un contrast izbitor cu străzile degradate, mașinile de epocă înaintează lent, etalându-și cromul strălucitor și culorile vibrante. Sub capotele îngrijite, motoarele torc nostalgic, transformând vehiculele în apariții de poveste pe un fundal urban neprimitor”, a descris românca atmosfera din oraș.

Dincolo de agitația urbană, litoralul cubanez rămâne una dintre principalele atracții pentru turiști. Plajele cu nisip alb și apa turcoaz sunt înconjurate de palmieri, iar restaurantele de pe malul mării oferă experiențe culinare apreciate de vizitatori.

„Imaginează-ți o cină desprinsă din filme, cu masa așezată direct pe nisip, unde te poți delecta cu celebrul homar la grătar și cocktailuri locale, totul pe fundalul hipnotic al valurilor care se sparg la picioarele tale”, a relatat aceasta în postarea sa.

Pe lângă peisajele spectaculoase, turista a observat și dificultățile cu care se confruntă mulți cubanezi. Ea spune că, în unele zone ale Havanei, străzile sunt marcate de probleme legate de salubritate și de sărăcie.

„Trebuie să fii pregătit, când ajungi în Havana, să vezi la tot pasul munți de gunoaie care îți mută nasul din loc, dar și mulți oameni săraci, care îți cer bani sau chiar și hanoracul de pe tine ori un banal breloc. Este de înțeles, ei trăiesc greu și n-au mai nimic, astfel că li se pare natural să le ceară turiștilor tot felul de lucruri”, a povestit românca.

Ea a precizat că unele produse de bază sunt greu de găsit pentru populația locală.

„Ca să vă faceți o idee, aspirina, paracetamolul sau săpunul sunt un lux pentru majoritatea cubanezilor, deoarece nu se găsesc, astfel că ajung să le ceară turiștilor”, a explicat aceasta.

Totuși, turista a afirmat că, în ciuda aparențelor, nu s-a simțit în pericol. „Am mers singură, noaptea, pe străzi, cu aparatul foto atârnat la gât, pentru că mă rătăcisem. A fost safe, chiar dacă la prima vedere nu pare așa”, a scris ea.

Pe lângă dificultățile economice, Cuba continuă să atragă turiști prin arhitectura sa colonială. Clădirile istorice din Havana, chiar dacă multe sunt deteriorate de trecerea timpului, reprezintă o parte importantă a identității orașului.

Zidurile colorate, uneori scorojite de soare și umiditate, sunt considerate de mulți vizitatori extrem de fotogenice și păstrează urmele unei istorii îndelungate.

Românca a remarcat și atitudinea localnicilor, pe care i-a descris ca fiind primitori și sociabili.

„Ah, să nu uit de oameni, care intră tot pe lista de plusuri. Calzi, prietenoși, amabili, cubanezii, chiar dacă trăiesc în vremuri foarte grele, nu au uitat să zâmbească și să se bucure de viață. Din boxe improvizate curge muzica în timpul petrecerilor organizate pe stradă, iar dansul apare firesc, precum respirația”, a scris aceasta.

În contextul dificultăților economice, autoritățile cubaneze au adoptat recent mai multe măsuri. Potrivit agenției de presă EFE, preluată de Agerpres, unele hoteluri au fost închise temporar, iar turiștii au fost relocați în alte unități de cazare, ca urmare a crizei energetice agravate.

De asemenea, festivalul anual al trabucurilor din Havana, unul dintre cele mai importante evenimente internaționale dedicate industriei tutunului, programat la finalul lunii februarie, a fost suspendat pe termen nedeterminat din cauza crizei economice severe care afectează țara.

Experiența relatată de turista româncă ilustrează astfel contrastul dintre imaginea turistică a Cubei și realitățile cotidiene ale locuitorilor săi.