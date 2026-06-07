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Reacția MAE după deplasarea Dianei Șoșoacă la Sankt Petersburg: Nu reprezintă România

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Reacția MAE după deplasarea Dianei Șoșoacă la Sankt Petersburg: Nu reprezintă RomâniaDiana Șoșoacă la St Peterburg cu Ilan Șor / sursa foto: Facebook
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Din cuprinsul articolului

Ministerul Afacerilor Externe al României a reacționat, printr-o serie de postări ale purtătorului de cuvânt Andrei Țărnea, la vizita europarlamentarei Diana Șoșoacă la Sankt Petersburg, pentru a participa la forumul economic organizat de Vladimir Putin.

MAE: Șoșoacă nu a reprezentat România

Oficialul a spus că Diana Șoșoacă nu a reprezentat România la Forumul Economic de la Sankt Petersburg (SPIEF 2026).

„Nicio țară europeană nu a participat la festivalul susținătorilor Rusiei de la Sankt Petersburg. UE si statele membre reprezinta valori incompatibile cu oligarhia economică și captura statului sau cu regimuri care duc războaie ilegale de cucerire împotriva unor vecini suverani”, a scris Andrei Țărnea.

Purtătorul de cuvânt al MAE român a acuzat Rusia că încearcă să ascundă faptul că e izolată internațional primind la forum câteva „excepții jenante”.

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„Rusia a încercat să arate că nu este izolată făcând paradă cu cele câteva excepții jenante dintre cei aproape jumătate de miliard de cetățeni europeni.

Dar singurătatea agresorului nu se poate ascunde cu invitați care nu vorbesc câtuși de puțin în numele țării lor.n realitate, efectul este contrar celui scontat, forumul devenind exemplu de manual al propagandei mincinoase”, a mai scris Țărnea.

Vladimir Putin

Vladimir Putin. Sursă foto: Arhiva EVZ

Rusia nu poate fi validată prin participarea câtorva europeni, spune MAE

El a adăugat că oficialii și oamenii de afaceri din Rusia nu pot fi validați prin participarea câtorva europeni la forumul SPIEF.

„Prezența alături de oficiali ruși și oameni de afaceri sub regim de sancțiuni europene a unor cetățeni europeni nu îi validează pe primii și îi descalifică pe ultimii”, a încheiat purtătorul de cuvânt al MAE.

Șoșoacă, alături de condamnatul fugar Ilan Șor la Sankt Petersburg

Reamintim că omul de afaceri fugar Ilan Șor, condamnat în Republica Moldova, a publicat imagini de la Forumul Economic Internațional de la Sankt Petersburg, în care apare alături de Diana Șoșoacă, pe care a descris-o drept „viitorul președinte al României libere”, potrivit mesajelor de pe Facebook.

Imaginile au fost publicate pe rețelele sociale atât de Ilan Șor, cât și de Diana Șoșoacă în cursul zilei de 5 iunie.

Ilan Șor și Diana Șoșoacă

Ilan Șor și Diana Șoșoacă / sursa foto: Facebook

Șoșoacă a declarat că participă la eveniment la invitația Administrației Prezidențiale a Federației Ruse și că scopul deplasării este menținerea canalelor de dialog între România și Rusia.

La același forum economic al lui Putin, numit și „Davos-ul rusesc”, care s-a desfăşurat în perioada 3-6 iunie la Sankt Petersburg, a participat și o echipă de politicieni pro-ruşi de la Chișinău, printre care șefii PSRM, fugarul Ilan Șor și condamnata în a doua instanță, Marina Tauber.

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