Nou atac ucrainean la Sankt Petersburg, al doilea în patru zile

Ucraina a efectuat un atac masiv cu drone asupra orașului Sankt Petersburg și a regiunii Leningrad noaptea trecută și în această dimineață, potrivit Meduza. Atacul a avut loc în ziua în care se închid cele patru zile de lucrări ale Forumului Economic Internațional de la Sankt Petersburg (SPIEF).

Guvernatorul orașului Sankt Petersburg, Alexander Beglov, a îndemnat locuitorii să rămână în case în această dimineață - prima dată când a emis un astfel de avertisment de la începutul războiului.

Câteva ore mai târziu, Beglov a raportat că atacul a fost respins și că trei persoane au fost rănite. De asemenea, el a declarat că forțele de apărare aeriană „au reușit să prevină orice pagubă”.

Guvernatorul regiunii Leningrad, Alexander Drozdenko, a raportat la rândul său că 144 de drone au fost doborâte deasupra regiunii. Peste 600 de persoane au fost evacuate din cauza unui incendiu „la o instalație a Ministerului Apărării” din districtul Lomonosov, iar patru persoane, inclusiv un copil, au fost rănite, au mai susținut autoritățile ruse.

Reprezentanții regimului din Rusia nu au specificat ce instalații specifice au fost atacate, dar potrivit canalului Telegram Astra țintele au fost Corpul Cadeților Militari de Marină Kronstadt, Institutul de Cercetare Termică Marină, care dezvoltă arme subacvatice, și depozitul de petrol Peterhof.

În timpul atacului, Kronstadt - un oraș cu 45.000 de locuitori situat pe o insulă din Golful Finlandei și conectat la continent printr-un pod - a fost închis traficului timp de câteva ore. Orașul a anulat, de asemenea, festivalul de muzică și sport „Pelele Kronstadtului”, care începuse joi și urma să se desfășoare până duminică.

Pe lângă Sankt Petersburg și regiunea înconjurătoare, dronele ucrainene au atacat și alte regiuni ale Rusiei. Ministerul Apărării din Rusia a susținut că ar fi distrus 376 de drone de atac.

În regiunea Krasnodar, un atac a provocat un incendiu la un depozit de petrol din Ust-Labinsk, determinând autoritățile să evacueze 60 de locuitori din casele din apropiere. În Smolensk, o dronă s-a prăbușit într-o macara turn într-o zonă rezidențială. În regiunea Tver, șoferul unei mașini civile a fost ucis de resturi de dronă care au căzut.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că atacurile au fost un răspuns la reticența președintelui rus Vladimir Putin de a pune capăt războiului și de a începe negocierile de pace.

„Este timpul să punem capăt acestui război. Dar liderul rus vrea război. De aceea, sunt în vigoare sancțiuni ucrainene pentru această agresiune. Noaptea trecută, dronele noastre au acoperit o distanță de aproximativ 1.000 de kilometri până la regiunea Sankt Petersburg - până la arsenalele navale ale inamicului și baza din Kronstadt.

Sancțiunile noastre pe rază lungă de acțiune au parcurs, de asemenea, aproximativ 500 de kilometri până la Teritoriul Krasnodar și au lovit un depozit de petrol. Rusia trebuie să își încheie războiul și să înceteze să mai atace viața. Orice nedreptate împotriva Ucrainei va primi un răspuns corect”.

Reamintim că, alaltăieri, Zelenski i-a scris o scrisoare deschisă lui Putin, propunând un armistițiu și o întâlnire într-o țară neutră. A doua zi, Putin a declarat că „nu vede rostul” unei întâlniri deocamdată și s-a adresat armatei ruse: „Continuați să lucrați, fraților”.