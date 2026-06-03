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Ucraina a lovit un terminal petrolier la Sankt Petersburg, cu câteva ore înainte ca Putin să ajungă în oraș

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Ucraina a lovit un terminal petrolier la Sankt Petersburg, cu câteva ore înainte ca Putin să ajungă în orașPutin / Sursă foto: X.com
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Din cuprinsul articolului

Dronele ucrainene au atacat un terminal petrolier și o bază navală din Sankt Petersburg cu câteva ore înainte de începerea forumului economic al președintelui Vladimir Putin, potrivit Reuters.

Sankt Petersburg, lovit de Ucraina înainte de forumul lui Putin

Atacul asupra orașului Sankt Petersburg, orașul natal al lui Putin și locul de desfășurare a propriului său „Davos” - un forum economic anual strălucitor conceput pentru a atrage investiții străine - are loc în contextul în care ambele părți își intensifică atacurile reciproce în războiul lor de peste patru ani, fără un sfârșit previzibil.

„Obiective de infrastructură” nespecificate au fost atacate în trei districte ale celui de-al doilea oraș ca mărime din Rusia, unde locuiesc peste 5 milioane de oameni, a declarat guvernatorul Alexander Beglov. Apărarea aeriană a doborât 59 de drone ucrainene peste noapte, a declarat Alexander Drozdenko, guvernatorul regiunii Leningrad.

„Mai multe instalații au fost avariate. Operațiunile de curățare sunt în curs de desfășurare. Mai multe persoane au fost rănite. Nu au existat victime”, a declarat Beglov într-un comunicat.

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Atacurile din Sankt Petersburg, confirmate de Zelenski

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a confirmat că dronele sale au lovit terminalul de combustibil și a declarat că acestea au vizat și o instalație militară din Kronstadt, pe o insulă din apropierea orașului, unde se află elemente ale Flotei Baltice a Rusiei și importante instalații de construcții și reparații navale.

Statul Major General al Ucrainei a declarat că informațiile preliminare indicau că navele și infrastructura au fost lovite în Kronstadt. Reuters nu a putut verifica independent acest lucru sau cât de grav a fost avariat terminalul petrolier.

atac Ucraina, explozii Republica Moldova

Sursa foto: rbc.ua

Un videoclip neconfirmat, postat pe rețelele de socializare, arăta localnici filmând drone ucrainene în stil avion în timp ce zburau deasupra unor părți ale orașului, în timp ce incendiile păreau să izbucnească la terminalul de export de combustibil din fundal. Ceea ce suna a foc antiaerian se putea auzi în timp ce o dronă zbura nestingherit.

Având în vedere importanța evenimentului pentru Moscova, atacul ucrainean este probabil să ridice semne de întrebare în interiorul Rusiei cu privire la cât de eficiente sunt propriile capacități de apărare aeriană, o problemă cu care se confruntă și Ucraina. Cu toate acestea, locația forumului economic în sine era puternic protejată și nu exista nicio sugestie că dronele ucrainene s-ar fi apropiat de locație.

Tot mai multe atacuri ucrainene în Rusia

O pătură de fum gri era vizibilă din centrul istoric al orașului Sankt Petersburg, iar corespondenții Reuters au raportat că au auzit explozii puternice miercuri dimineață. Aceleași explozii ar fi fost auzite și de sute de invitați ai forumului, dintre care unii sosiseră cu avionul înainte de prima zi de discuții.

Aeroportul Pulkovo din oraș a trebuit să restricționeze temporar zborurile, a declarat organismul de supraveghere a aviației din Rusia, iar peste 30 de zboruri au fost întârziate sau anulate, au declarat agențiile de știri locale.

Amenințarea dronelor ucrainene de luna trecută a perturbat un alt eveniment important - parada militară anuală din Piața Roșie din Moscova, care are loc pe 9 mai, pentru a marca victoria sovietică asupra Germaniei naziste.

Rusia a decis să nu expună echipamente militare la paradă pentru prima dată după ani de zile, invocând amenințarea ucraineană, iar Zelenski - într-o altă încercare de a-l face de râs pe șeful Kremlinului - a promis în avans că dronele sale nu vor ataca parada.

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