Frații Andrew și Tristan Tate au sosit marți la Moscova, declanșând un val de speculații în spațiul public internațional cu privire la scopul vizitei lor în Federația Rusă. Cei doi influențatori din așa-numita „manosferă”, cunoscuți pentru retorica lor controversată, au fost supuși unor restricții juridice severe în România, unde sunt judecați pentru infracțiuni de criminalitate organizată și trafic de persoane.

Prezența celor doi în capitala Rusiei a fost confirmată chiar de contul oficial de pe platforma X al lui Andrew Tate. Acesta a publicat un videoclip în care frații Tate sunt întâmpinați conform tradiției rusești, cu pâine și sare, pe fundalul unor cântece și dansuri populare locale.

Alături de imagini, Tate a adăugat mesajul „Frații Tate la Moscova”, completat de un proverb rusesc: „Fă-ți prieteni noi, dar nu-i pierde pe cei vechi”.

Deși scopul oficial al deplasării nu a fost comunicat inițial, analiștii externi și comunitățile online speculează că frații Tate ar intenționa să participe la Forumul Economic Internațional de la Sankt Petersburg. Este un eveniment anual de elită pentru mediul de afaceri rusesc, programat să înceapă miercuri. pe contul de X al fraților Tate nu s-a dat nici un indiciu.

Sosirea acestora în Rusia coincide cu prezența unei alte figuri marcante a conservatorismului radical american, comentatoarea politică Candace Owens. Conform presei de stat de la Moscova, Owens ar urma să participe la o masă rotundă dedicată „valorilor tradiționale de familie” în cadrul aceluiași forum economic.

Cu toate acestea, prezența fraților Tate în Rusia nu a fost privită cu ochi buni de toate cercurile de la Moscova. Rybar, unul dintre cele mai influente canale rusești de Telegram, cu peste un milion de abonați și o orientare pro-război radicală, a criticat dur vizita celor doi influențatori. Autorii canalului au descris alegerea de a-i primi pe cei doi ca fiind o decizie proastă și au calificat prezența lor în țară drept „stânjenitoare”.

Andrew și Tristan Tate au devenit celebri la nivel mondial promovând un stil de viață hiper-masculin și teorii anti-feministe, autodeclarându-se opozanți ai valorilor liberale moderne. Succesul lor online a fost însă umbrit de problemele legale de o gravitate extremă cu care se confruntă în Europa.

Cei doi frați se află sub investigație penală și trimis în judecată în România încă din anul 2022. Procurorii DIICOT îi acuză de constituirea unui grup infracțional organizat, trafic de persoane în formă continuată, trafic de minori, raporturi sexuale cu un minor și spălare de bani. Frații Tate au respins în repetate rânduri toate aceste acuzații, susținând că dosarul este fabricat.

Pe lângă problemele din instanțele românești, autoritățile judiciare din Marea Britanie au emis, de asemenea, mandate și acuzații oficiale pe numele fraților Tate. Britanicii îi acuză de agresiuni sexuale, viol, vătămare corporală gravă, trafic de persoane și exploatarea prostituției în scopuri financiare. Cei doi neagă categoric și acuzațiile aduse de oficialii de la Londra.