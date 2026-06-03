Monden

Andrew Tate și fratele său Tristan au ajuns la Moscova. Primiți cu pâine și sare pe aeroport

Comentează știrea
Andrew Tate și fratele său Tristan au ajuns la Moscova. Primiți cu pâine și sare pe aeroportFratii Tate, la Moscova. sursa: X
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News Urmărește-ne pe Google News
Din cuprinsul articolului

Frații Andrew și Tristan Tate au sosit marți la Moscova, declanșând un val de speculații în spațiul public internațional cu privire la scopul vizitei lor în Federația Rusă. Cei doi influențatori din așa-numita „manosferă”, cunoscuți pentru retorica lor controversată, au fost supuși unor restricții juridice severe în România, unde sunt judecați pentru infracțiuni de criminalitate organizată și trafic de persoane.

Prezența celor doi în capitala Rusiei a fost confirmată chiar de contul oficial de pe platforma X al lui Andrew Tate. Acesta a publicat un videoclip în care frații Tate sunt întâmpinați conform tradiției rusești, cu pâine și sare, pe fundalul unor cântece și dansuri populare locale.

Alături de imagini, Tate a adăugat mesajul „Frații Tate la Moscova”, completat de un proverb rusesc: „Fă-ți prieteni noi, dar nu-i pierde pe cei vechi”.

Fratii Tate, primiti cu pâine si sare, la Moscova

Fratii Tate, primiti cu pâine si sare, la Moscova. sursa: X

Legătura dintre frații Tate și Forumul Economic Internațional de la Sankt Petersburg

Deși scopul oficial al deplasării nu a fost comunicat inițial, analiștii externi și comunitățile online speculează că frații Tate ar intenționa să participe la Forumul Economic Internațional de la Sankt Petersburg. Este un eveniment anual de elită pentru mediul de afaceri rusesc, programat să înceapă miercuri. pe contul de X al fraților Tate nu s-a dat nici un indiciu.

Vremea se schimbă radical. Furtuni, grindină și ploi torențiale în mai multe regiuni
Vremea se schimbă radical. Furtuni, grindină și ploi torențiale în mai multe regiuni
Eugen Tomac: Voi prezenta un guvern tehnic, nu unul politic. Update
Eugen Tomac: Voi prezenta un guvern tehnic, nu unul politic. Update

Sosirea acestora în Rusia coincide cu prezența unei alte figuri marcante a conservatorismului radical american, comentatoarea politică Candace Owens. Conform presei de stat de la Moscova, Owens ar urma să participe la o masă rotundă dedicată „valorilor tradiționale de familie” în cadrul aceluiași forum economic.

Cu toate acestea, prezența fraților Tate în Rusia nu a fost privită cu ochi buni de toate cercurile de la Moscova. Rybar, unul dintre cele mai influente canale rusești de Telegram, cu peste un milion de abonați și o orientare pro-război radicală, a criticat dur vizita celor doi influențatori. Autorii canalului au descris alegerea de a-i primi pe cei doi ca fiind o decizie proastă și au calificat prezența lor în țară drept „stânjenitoare”.

Fratii Tate, la Moscova

Fratii Tate, la Moscova. sursa: X

Problemele penale din România și Marea Britanie

Andrew și Tristan Tate au devenit celebri la nivel mondial promovând un stil de viață hiper-masculin și teorii anti-feministe, autodeclarându-se opozanți ai valorilor liberale moderne. Succesul lor online a fost însă umbrit de problemele legale de o gravitate extremă cu care se confruntă în Europa.

Cei doi frați se află sub investigație penală și trimis în judecată în România încă din anul 2022. Procurorii DIICOT îi acuză de constituirea unui grup infracțional organizat, trafic de persoane în formă continuată, trafic de minori, raporturi sexuale cu un minor și spălare de bani. Frații Tate au respins în repetate rânduri toate aceste acuzații, susținând că dosarul este fabricat.

Pe lângă problemele din instanțele românești, autoritățile judiciare din Marea Britanie au emis, de asemenea, mandate și acuzații oficiale pe numele fraților Tate. Britanicii îi acuză de agresiuni sexuale, viol, vătămare corporală gravă, trafic de persoane și exploatarea prostituției în scopuri financiare. Cei doi neagă categoric și acuzațiile aduse de oficialii de la Londra.

Stiri calde

23:27 - Vladimir Putin pune presiune pe Germania: Rusia poate relua livrările de gaze prin Nord Stream chiar de mâine

23:17 - Ilie Bolojan, detalii despre legea salarizării. Ce se întâmplă cu veniturile bugetarilor

23:08 - Serghei Lavrov lansează un atac dur: Războiul lui Biden a devenit războiul lui Trump

23:01 - Noi informații despre moartea elevului din Bacău. Concluziile verificărilor făcute de DSU

22:53 - Mesajul lui Ilie Bolojan pentru succesorul său. Ce riscă România

22:42 - Vremea se schimbă radical. Furtuni, grindină și ploi torențiale în mai multe regiuni

HAI România!

Un centenar și ceva în căutarea lui Mesia, ”rezolvatorul”.Mesaj de la un prieten.

Un centenar și ceva în căutarea lui Mesia, ”rezolvatorul”.Mesaj de la un prieten.

Cine scrie știrile de mâine — omul sau mașina

Cine scrie știrile de mâine — omul sau mașina

Comaroni, Hoandră, Turcescu, episoade noi

Comaroni, Hoandră, Turcescu, episoade noi

Proiecte speciale