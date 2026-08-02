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Mutare strategică la Kiev. Volodimir Zelenski solicită ajutorul țărilor din Golf pentru protejarea rutelor comerciale

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Mutare strategică la Kiev. Volodimir Zelenski solicită ajutorul țărilor din Golf pentru protejarea rutelor comercialeMină Marea Neagră. Sursa foto Arhiva EVZ
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Din cuprinsul articolului

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a purtat discuții decisive cu omologul său din Emiratele Arabe Unite, Mohamed bin Zayed Al Nahyan. Convorbirea s-a concentrat pe necesitatea asigurării securității rutelor comerciale din Marea Neagră și pe garantarea stabilității alimentare la nivel global, pe fondul presiunilor tot mai mari exercitate de Rusia și Iran, anunță Mediafax.

Liderul de la Kiev a reamintit că Ucraina a sprijinit anterior securitatea partenerilor din regiunea Golfului Persic, oferind asistență în defensiva împotriva atacurilor iraniene. În prezent, Ucraina solicită o reciprocitate a sprijinului pentru protejarea zonei pontice.

Mutare strategică la Kiev. Volodimir Zelenski solicită ajutorul țărilor din Golf pentru protejarea rutelor comerciale

În intervenția sa publică de sâmbătă, 1 august, șeful statului ucrainean a detaliat obiectivele discuțiilor diplomatice și a subliniat miza acestor parteneriate pentru Europa.

„Am discutat despre cum ne pot ajuta Emiratele în Europa, în regiunea Mării Negre. Aceasta privește securitatea alimentară, privește securitatea rutelor maritime”, a spus Zelenski.

Volodimir Zelenski

Volodimir Zelenski. Sursă foto: X

Tensiuni diplomatice și acuzații grave din partea Iranului

Cadru de securitate este complicat suplimentar de acuzațiile lansate recent de ministrul iranian de Externe, Abbas Araghchi. Oficialul de la Teheran a susținut că Ucraina ar fi vizat o navă comercială iraniană în apele Mării Caspice, incident în urma căruia un marinar și-a pierdut viața.

Demnitarul iranian a încadrat presupusul atac ca fiind o încălcare directă a Cartei ONU, susținând totodată că acțiunea ar fi fost derulată la cererea Israelului. Teheranul a transmis avertismente clare către Uniunea Europeană și Rusia, menționând că situația va avea consecințe. Deși autoritățile iraniene au analizat opțiunea unor represalii direcționate către un port maritim ucrainean, eforturile pe cale diplomatică au prevenit o escaladare imediată a conflictului.

Riscuri crescute pentru transportul comercial de cereale

Amenințările apărute pe axa iraniană vin să amplifice pericolele deja existente în bazinul Mării Negre. În ultimele luni, forțele militare ruse au intensificat operațiunile împotriva navelor civile.

Conform analizelor prezentate de Volodimir Zelenski, aceste acțiuni fac parte dintr-o strategie deliberate de blocare totală a coridorului pentru cereale creat de Ucraina. Disputa din Marea Caspică adaugă un nou punct de fricțiune într-o relație bilaterală deja tensionată de sprijinul militar oferit Moscovei de către Teheran prin furnizarea de drone și tehnică militară.

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