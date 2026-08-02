Cuplurile din Generația Z aleg nunți cu mai puțini invitați, locații atipice și servicii adaptate preferințelor personale, iar o mare parte din organizare se desfășoară online. Dana Roșu, wedding planner cu 11 ani de experiență în evenimente premium, explică modul în care tinerii miri schimbă selecția furnizorilor, distribuirea bugetelor și programul petrecerilor.

Cei născuți între mijlocul anilor ’90 și începutul anilor 2010 au ajuns la vârsta căsătoriei, iar alegerile lor au obligat industria evenimentelor să se adapteze. Mulți nu mai caută cea mai mare sală și nici un eveniment construit în jurul fastului, ci o petrecere care să reflecte relația și personalitatea lor.

Schimbarea poate fi observată încă din primele minute ale discuțiilor dintre cupluri și organizatori.

„Acum câțiva ani primul lucru pe care îl întrebau mirii era în ce sală întrăm. Astăzi mă întreabă dacă pot să sară peste furatul miresei și dacă pot pune muzica lor la finalul serii. Se schimbă ordinea întrebărilor, și asta spune totul.”, explică wedding planner-ul, potrivit romaniatv.net.

Pentru tinerii din Generația Z, primele căutări legate de nuntă au loc, de regulă, pe platformele sociale. Imaginile și clipurile video devin surse de inspirație, iar furnizorii sunt analizați prin intermediul conturilor, recenziilor și materialelor publicate online.

Un furnizor care nu are un profil activ poate trece neobservat, chiar dacă oferă servicii potrivite. Cuplurile urmăresc uneori timp de mai multe săptămâni activitatea unei firme înainte de a solicita o ofertă.

O parte dintre decizii sunt luate în grupuri de WhatsApp sau în documente partajate, înainte ca mirii să ajungă la o întâlnire față în față cu furnizorii. Contractele pot fi semnate digital, confirmările sunt centralizate prin formulare online, iar lista de cadouri poate fi transmisă printr-un link.

„Am avut cupluri cu care am organizat tot evenimentul și ne-am văzut fizic de două ori. Asta ar fi fost de neconceput acum zece ani.”, spune Dana Roșu.

Nunțile organizate de Generația Z nu sunt neapărat mai ieftine. În multe cazuri, bugetele rămân apropiate de cele alocate anterior unor evenimente clasice, însă banii sunt distribuiți diferit.

Numărul invitaților scade de la aproximativ 200 la o medie de 80-100 de persoane. Sumele care nu mai sunt cheltuite pentru locurile suplimentare la masă sunt orientate către meniu, locație, muzică sau activitățile programate în timpul petrecerii.

Tot mai multe cupluri preferă o curte de fermă, un hambar sau o grădină botanică în locul unei săli tradiționale. Alegerea nu este făcută doar pentru reducerea costurilor, ci și pentru ca spațiul să aibă o legătură cu stilul mirilor.

„În ultimii doi ani am observat că foarte puține cupluri mă mai întreabă ce este la modă sau care este trendul. Întrebarea a devenit: Cum facem să simțim că nunta asta este a noastră. Diferența pare mică, dar schimbă toate deciziile, de la locație și program până la muzică și decor.”

Una dintre problemele întâlnite la nunțile organizate de tinerii miri apare atunci când invitațiile tipărite sunt eliminate complet. Varianta digitală este mai rapidă și mai accesibilă, dar poate duce la confirmări incerte.

În unele situații, mirii ajung să plătească între 30 și 40 de locuri care rămân neocupate în seara evenimentului.

„Un link primit pe WhatsApp se pierde între alte 200 de mesaje. Omul îl deschide, își spune că răspunde diseară și nu mai răspunde niciodată. O invitație tipărită, pe care i-o dai în mână, stă pe frigider sau pe masa din living două luni și îi amintește în fiecare zi că are o nuntă la care vrea să meargă. Le spun mereu mirilor: puteți face absolut totul digital, formulare, site de nuntă, playlist colaborativ. Invitația însǎ nu. Am văzut cupluri cu liste de 150 de confirmați online care au avut 110 oameni în sală, și cupluri care au dat invitațîi fizice și au avut trei persoane în plus față de listă. Costul unei invitațîi tipărite este de 5-6 lei. Costul unui loc gol la masă este de câteva sute”, spune Dana Roșu.

O soluție care combină cele două variante este invitația fizică oferită personal, pe care este inclus un cod QR pentru completarea formularului de confirmare. În acest mod, invitații primesc un obiect care le amintește de eveniment, iar mirii păstrează avantajul centralizării digitale.

Pe lângă fotograf și videograf, tot mai multe cupluri angajează un content creator care filmează cu telefonul și trimite imaginile într-un interval de aproximativ 24 de ore. Aproximativ 60% dintre nunțile coordonate anul trecut de echipa Danei Roșu au inclus un astfel de serviciu. Cu trei ani înainte, prezența unui content creator la evenimente era aproape inexistentă.

Explicația ține de rapiditatea livrării. Albumul realizat de fotograf poate ajunge după câteva luni, în timp ce mirii vor să publice imagini chiar a doua zi după petrecere. Și timpul de răspuns al furnizorilor contează în alegerea serviciilor. Cei care răspund după două zile pot pierde clienții în fața firmelor care transmit informațiile solicitate în câteva ore. Tot mai greu de vândut sunt și pachetele fixe, care includ mai multe servicii. Cuplurile preferă să selecteze doar elementele care le sunt necesare și nu vor să achite opțiuni pe care nu intenționează să le folosească.

„Cea mai mare greșeală pe care o văd la colegii din industrie este că încă vând ce vor ei să vândă, nu ce le cere clientul. Generația aceasta nu negociază prețul, negociază structura. Vor să poată alege exact ce au nevoie, fără să plătească pentru lucruri care nu îi reprezintă. Iar dacă un furnizor nu le oferă această libertate, vor găsi rapid unul care o face.”, spune wedding planner-ul Dana Roșu.

Nunțile organizate de Generația Z păstrează importanța evenimentului, dar renunță la o parte dintre regulile urmate de generațiile precedente. Accentul este pus pe personalizare, flexibilitate, comunicare rapidă și integrarea instrumentelor digitale în procesul de organizare.

Persoanele care pregătesc o cununie religioasă trebuie să țină cont și de zilele în care nu se organizează nunți, potrivit calendarului ortodox.

Cununii nu se oficiază în zilele de post de peste an, respectiv miercurea și vinerea, în timpul posturilor mari, în ajunul și în zilele praznicelor împărătești, dar nici în perioada dintre Nașterea Domnului și Bobotează, scrie basilica.ro.

În 2026, nu se fac nunți în următoarele zile și perioade de post:

miercurea și vinerea;

în Postul Adormirii Maicii Domnului, între 31 iulie și 14 august;

la Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul, pe 29 august;

în Postul Nașterii Domnului, între 15 noiembrie și 24 decembrie.

De asemenea, potrivit calendarului ortodox, cununiile nu sunt organizate în zilele praznicelor împărătești și în ajunul acestora: