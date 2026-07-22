Tot mai puțini tineri din Generația Z își doresc să ajungă în poziții de conducere, preferând un program de lucru echilibrat în locul responsabilităților suplimentare și al presiunii asociate funcțiilor de management. Astfel, marile companii întâmpină dificultăți în pregătirea viitorilor lideri. Potrivit unor cercetări realizate de Enpulse, doar aproximativ 6% dintre reprezentanții Generației Z aspiră la funcții de conducere,

Tomasz Szklarski, directorul general al companiei Enpulse și specialist în implicarea angajaților, afirmă că principala cauză este volumul tot mai mare de responsabilități care revine managerilor.

În ultimii ani, numărul angajaților coordonați de un singur manager a crescut considerabil. Dacă în trecut un manager conducea, în medie, o echipă de șase persoane, în prezent numărul a ajuns la aproximativ 12.

În aceste condiții, managerii trebuie să răspundă atât în fața conducerii companiei pentru atingerea obiectivelor de afaceri, cât și în fața angajaților, pe care trebuie să îi sprijine, să îi motiveze și să contribuie la dezvoltarea lor profesională.

Potrivit specialistului, tinerii analizează atent aceste responsabilități și ajung la concluzia că promovarea nu mai compensează sacrificiile pe care le presupune funcția de conducere.

Specialiștii avertizează că lipsa interesului pentru pozițiile de management nu afectează doar companiile individuale, ci reprezintă o tendință globală.

În Europa, fenomenul ar putea avea efecte și mai puternice din cauza schimbărilor demografice și a reducerii populației active.

Potrivit lui Tomasz Szklarski, dacă organizațiile nu pregătesc o nouă generație de manageri și nu încurajează angajații să preia responsabilități de conducere, eficiența organizațională ar putea avea de suferit în următorii ani.

Deși inteligența artificială este folosită tot mai mult în companii și automatizează numeroase procese, experții consideră că aceasta nu poate rezolva deficitul de lideri.

Rolul unui manager presupune abilități greu de replicat de tehnologie, precum empatia, construirea relațiilor, motivarea echipelor și luarea unor decizii care țin cont de nevoile oamenilor.

Pentru mulți tineri, succesul în carieră nu mai este măsurat prin promovări sau funcții de conducere, ci prin posibilitatea de a păstra un echilibru între muncă și viața personală.

Din acest motiv, multe companii sunt nevoite să își regândească strategiile de dezvoltare și modul în care fac atractive pozițiile de management pentru noile generații.