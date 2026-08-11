Atentat devastator în regiunea de est a Libiei. Comandantul structurilor de informații militare din cadrul forțelor conduse de mareșalul Khalifa Haftar și-a pierdut viața în urma exploziei unei mașini-capcană. Incidentul s-a petrecut la Benghazi, iar anunțul oficial a fost făcut de comandamentul armatei care controlează zona orientală și o parte însemnată din sudul țării, informează AFP.

Conform primelor informații difuzate de conducerea Armatei Naționale Libiene, victima atentatului este generalul de brigadă Fawzi al-Mansouri, în vârstă de 50 de ani. Reprezentanții structurii militare au condamnat ferm atacul și au transmis un mesaj dur la scurt timp după tragedie.

Atacul extrem de violent a fost lansat în momentul în care înaltul oficial părăsea un lăcaș de cult situat în zona centrală a orașului Benghazi, imediat după încheierea rugăciunii de seară. Până în prezent, conducerea Armatei Naționale Libiene nu a furnizat date cu privire la posibilele motive sau la persoanele care ar fi comandat această operațiune.

Un analist specializat în dinamica geopolitică a regiunii a subliniat că evenimentul reprezintă unul dintre rarele atacuri îndreptate împotriva unei instituții sau figuri oficiale a autorităților din estul Libiei în ultimul deceniu. Deși Armatei Naționale Libiene controlează această zonă din anul 2017, mai există focare de rezistență în anumite regiuni din sud.

De la prăbușirea și moartea liderului Muammar Gaddafi în anul 2011, Libia se confruntă cu o criză profundă, marcată de fragmentare și conflicte interne. În prezent, statul este scindat între două centre de putere concurente: o administrație la Tripoli, recunoscută de comunitatea internațională și condusă de Abdelhamid Dbeibah, și un alt executiv instalat la Benghazi, aflat sub controlul direct al clanului Haftar.

Spre deosebire de zona de vest, unde au loc frecvent confruntări între diverse grupări armate pentru controlul teritorial și al rutelor de trafic ilegal din orașe precum Zawiya, estul țării a promovat constant imaginea unei regiuni stabile, ferite de lupte majore în ultimii zece ani.

Comandamentul militar condus de Khalifa Haftar a reacționat ferm pe rețelele de socializare, dând asigurări că cei responsabili de acest act nu vor rămâne nepedepsiți.

„Afirmăm că cei care au comis acest act criminal nu vor putea scăpa de pedeapsă. Noi nu vom înceta să combatem terorismul şi ne vom continua lupta pentru stabilitatea şi securitatea Libiei, precum şi pentru unificarea instituţiilor sale”, a adăugat ANL în comunicatul său difuzat pe Facebook.

Pierderea generalului Fawzi al-Mansouri reprezintă un soc major pentru administrația din est. Acesta era considerat un pilon central al structurii militare, fiind un apropiat direct al mareșalului Haftar și al fiilor acestuia, Khaled și Saddam, cel din urmă fiind văzut drept succesorul desemnat al liderului octogenar.

Originar din Ajdabiya, al-Mansouri a avut un rol determinant în campaniile militare desfășurate între 2014 și 2017 împotriva grupărilor extremiste care dominau regiunea estică. De asemenea, el s-a aflat printre strategii principali ai ofensivei lansate asupra capitalei Tripoli în 2019, acțiune soldată cu o retragere a trupelor lui Haftar către Sirte la mijlocul anului 2020.