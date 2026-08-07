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Dragoste în vreme de război. Povestea din spatele Mausoleului de la Mărășești

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Dragoste în vreme de război. Povestea din spatele Mausoleului de la Mărășești
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Din cuprinsul articolului

Bătălia de la Mărășești (24 iulie/6 august-6/9 august 1917) a rămas celebră prin deviza „Pe aici nu se trece!” și prin eroismul generalului român Eremia Grigorescu (28 noiembrie 1863-21 iulie 1919). Pe locul bătăliei, după 21 ani, în toamna lui 1938, se va inaugura Mausoleul de la Mărășești. Există totuși o legătură mai puțin obișnuită între un general, un câmp de bătălie și un mausoleu în care și el și-a găsit odihna veșnică.

Mărășești, câmp de bătălie și localitate în ascensiune

Localitatea Mărășești are o poziție strategică alături de Mărăști și de Oituz. Dar nu doar militar conta această poziție ci și economic. La Mărășești, a avut o moșie, o familie românească având origini grecești. Familia Negropontes venise din Insula Chios, Grecia după 1821. Un descendent al familiei, Jean Ulise Negropontes a cumpărat mai multe moșii de la boierul Catargiu, inclusiv Mărășești.

Unul dintre fii, George Ulise Negropontes va fi fondator al Fabricii de Zahăr Mărășești. El a moștenit moșia Mărășești în anul 1914. În timpul Primului Război Mondial, pe moșia sa s-au purtat luptele celebrei bătălii din vara lui 1917.

George Ulise Negropontes a fost primar în 1920-1921. În 1920, el a donat Societății Naționale a Femeilor Ortodoxe Române 20 de hectare pentru a se construi un Mausoleu dedicat memoriei eroilor români.  A donat și o sumă consistentă de 20 000 lei aur. Mulți soldați ai Regimentului 51/52 Infanterie, căzuți aici au fost înmormântați pe un teren unde Negropontes avea plantată o vie.

Mărășești și viața generalului Eremia Grigorescu

Generalul Eremia Grigorescu a rămas în istoria militară ca fiind erou al Primei și celei de A Doua Bătălii de la Oituz, precum și al Bătăliei de la Mărășești. Viața generalului s-a intersectat cu viața familiei Negropontes la Oituz. Aici, într-o casă a lui Negropontes era instalat Comandamentul Diviziei 15 Infanterie, comandate de Grigorescu.

Eremia Grigorescu era căsătorit din 1886 cu Elena Arapu și deja avea 5 copii. O cunoaște pe sora lui George Ulise Negropontes, pe Elena Negropontes (1879-1953). Între cei doi, are loc o poveste de dragoste și în 20 noiembrie 1917, se va naște un fiu în afara căsătoriei. Eremia Grigorescu se va căsători cu Elena Negropontes, divorțând de prima soție, recunoscându-și și fiul.

Eremia Grigorescu

Eremia Grigorescu. Sursa foto: Wikipedia

Moartea generalului și Mausoleul

Alături de a doua soție,  generalul a fost nașul cuplului Ion și Elena Tâmpeanu. Elena Tâmpeanu este cunoscuta Elena Lupescu, viitoarea amantă și soție a Regelui Carol al II-lea. Eremia Grigorescu a murit la 21 iulie 1919 pe fondul unei afecțiuni hepatice.  A fost înmormântat la Mărășești, în cimitirul soldaților.

Mausoleul s-a construit în perioada 28 septembrie 1924-18 septembrie 1938, la această dată, fiind inaugurat. Lucrările fuseseră abandonate în vremea recesiunii din 1929-1933, fiind reluate în 1936.   Trupul generalului Grigorescu a fost mutat în Mausoleul Mărășești.

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