Analiza lui H.D. Hartmann: America votează, războaiele continuă

America intră în ultima lună dinaintea alegerilor de la jumătatea mandatului, iar restul lumii urmărește votul cu sufletul la gură. Războaie încă deschise, armistiții fragile și negocieri între marile puteri se suprapun peste o toamnă plină de scrutine decisive. La trei ani de la 7 octombrie, Orientul Mijlociu își caută încă un drum.

Ce se joacă la Washington și cum se simte asta de la Kiev până la Ierusalim? Interlocutor: H.D. Hartmann, analist de politică internațională și profiler 🔔Te alături canalului nostru și ai acces la informații unice: aici.