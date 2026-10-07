Republica Moldova. Noapte de groază pentru locuitorii din Rezina. Mai multe explozii puternice au fost auzite în oraș în jurul miezului nopții, după ce un camion de mare tonaj a fost cuprins de flăcări pe teritoriul privat al unui agent economic. Incendiul a fost lichidat în doar câteva minute, iar autoritățile anunță că nu au fost înregistrate victime.

Alarma s-a dat în jurul orei 00:00, când Poliția din Rezina a fost sesizată despre izbucnirea unui incendiu pe teritoriul privat al unui agent economic. La scurt timp, la fața locului au fost mobilizate serviciile specializate pentru intervenție.

Ofițera de presă a Inspectoratului de Poliție Rezina, Elena Băetrău, a confirmat pentru Teleradio-Moldova că oamenii legii au fost anunțați despre producerea incendiului în jurul miezului nopții. Poliția urmează să stabilească toate circumstanțele în care s-a produs incidentul.

În urma incendiului, un camion de mare tonaj a fost cuprins de flăcări. Potrivit informațiilor preliminare, vehiculul se afla pe teritoriul privat al unui agent economic.

La fața locului a intervenit și un echipaj al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență. Purtătoarea de cuvânt a IGSU, Liliana Pușcașu, a precizat că salvatorii și pompierii au intervenit pentru lichidarea incendiului.

Intervenția a fost una rapidă. Potrivit IGSU, incendiul a fost lichidat la ora 00:12, la aproximativ 12 minute de la sesizarea cazului.

Victime nu au fost înregistrate, iar autoritățile nu au anunțat, deocamdată, despre alte persoane afectate în urma incidentului.

Deși incendiul a avut loc pe teritoriul privat al unui agent economic, zgomotul produs în timpul incidentului a fost auzit în mai multe zone ale orașului.

Mai mulți locuitori din Rezina au relatat pe rețelele sociale că au fost treziți din somn de explozii puternice produse în jurul miezului nopții. Pentru oamenii care au auzit bubuiturile fără să știe ce se întâmplă, momentele au fost deosebit de alarmante.

Presa locală a publicat imagini de la fața locului, în care poate fi observat camionul cuprins de flăcări și intervenția serviciilor specializate.

Deocamdată, autoritățile nu au stabilit cauza izbucnirii incendiului și nici circumstanțele exacte în care s-au produs exploziile auzite de locuitori.

Poliția urmează să documenteze cazul, iar cauza izbucnirii flăcărilor va fi stabilită în cadrul unei investigații. Autoritățile urmează să determine și ce a provocat zgomotele puternice raportate de localnici.