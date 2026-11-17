Republica Moldova. Persoanele care își cumpără individual asigurarea medicală obligatorie și beneficiază de facilități ar putea plăti mai mult în 2027. Prețul redus ar urma să crească de la 2.527 la 3.160 de lei. Majorarea este de 633 de lei, ceea ce înseamnă aproximativ 25% față de tariful actual. În schimb, costul integral al asigurării va fi păstrat la nivelul de 12.636 de lei.

Noile prevederi se regăsesc în proiectul Legii fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pentru anul 2027, pregătit de Ministerul Sănătății. Documentul propune modificarea reducerii acordate anumitor categorii de cetățeni care se asigură individual.

Schimbarea vizează procentul facilității aplicate la cumpărarea poliței medicale. În prezent, persoanele eligibile beneficiază de o reducere de 80% din prețul integral. Pentru anul viitor, autoritățile propun diminuarea acesteia la 75%. Prin urmare, cei care vor achita prima de asigurare până la 31 martie 2027 vor scoate din buzunar 3.160 de lei. În 2026, aceeași categorie de persoane a plătit 2.527 de lei.

Majorarea ar putea avea un impact asupra unui număr important de cetățeni. Datele Companiei Naționale de Asigurări în Medicină (CNAM) arată că, în primele trei luni ale anului 2026, peste 153.000 de persoane și-au cumpărat individual polița medicală. Numărul este cu peste 9.000 mai mare decât în perioada similară a anului trecut. Aproximativ 152.000 dintre acestea au beneficiat de tariful preferențial de 2.527 de lei.

Încasările CNAM din primele de asigurare achitate în sumă fixă au depășit 388 de milioane de lei în primul trimestru din 2026. Este o creștere de aproximativ 98 de milioane de lei comparativ cu aceeași perioadă din 2025. Dacă numărul beneficiarilor de reduceri va rămâne apropiat de cel înregistrat în acest an, majorarea tarifului ar putea aduce la buget încasări suplimentare de circa 96 de milioane de lei.

Facilitatea va fi păstrată pentru anumite categorii de persoane care nu sunt asigurate prin intermediul angajatorului sau al Guvernului și trebuie să își procure individual polița. Printre beneficiari se numără proprietarii de terenuri agricole, fondatorii gospodăriilor țărănești și titularii de patente de întreprinzător. Lista include și alte categorii stabilite de legislație.

Pentru a beneficia de tariful redus, plata trebuie efectuată până la 31 martie. Facilitatea nu este disponibilă pentru toate persoanele care își cumpără individual asigurarea medicală.

Deși tariful redus va crește, prețul integral al poliței medicale nu va fi modificat. Acesta va rămâne la 12.636 de lei și în 2027. Ministerul Sănătății motivează această decizie prin situația financiară a populației. Potrivit formulei de calcul stabilite de legislație, prima de asigurare ar trebui să ajungă anul viitor la 20.304 lei.

Calculul are la bază salariul mediu lunar prognozat pentru 2027, estimat la 18.800 de lei. Autoritățile propun însă menținerea tarifului actual printr-o derogare de la prevederile legale.

„Concomitent, axându-ne pe posibilitățile financiare reduse ale unor categorii de populație, se prevede menținerea, prin derogare de la prevederile legale, a primei de asigurare obligatorie de asistență medicală în sumă fixă în cuantum de 12.636 de lei, precum și a facilităților la achitarea primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală în sumă fixă prevăzute în proiectul de lege”, se menționează în nota de fundamentare.

Pentru salariați nu sunt prevăzute modificări. Contribuția obligatorie pentru asigurarea medicală va rămâne de 9% din salariu.

La sfârșitul anului 2025, în Republica Moldova erau înregistrate 2.463.548 de persoane cu statut de asigurat medical, potrivit datelor CNAM. Dintre acestea, aproximativ 1,57 milioane erau asigurate de Guvern. Alte peste 758.000 de persoane beneficiau de asigurare prin intermediul angajatorilor, iar aproximativ 133.000 își achitaseră individual prima de asigurare. Până la sfârșitul primului semestru din 2026, numărul total al persoanelor asigurate medical a ajuns la aproximativ 2,5 milioane.