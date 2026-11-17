Cum se folosesc supermarketurile de copiii noștri. Intră într-un magazin cu un copil și vei vedea imediat fenomenul. Pe rafturile de jos, exact la înălțimea ochilor unui copil de 3-8 ani, stau aranjate colorat bomboanele, ciocolata, chipsurile și jucăriile mici. Nu e întâmplător. Este unul dintre cele mai vechi și mai eficiente trucuri de marketing din retail, potrivit specialiștilor.

Specialiștii numesc acest fenomen „pester power” sau „puterea de a sâcâi”. Magazinele știu că un copil care vede un produs atractiv la nivelul lui va începe să ceară.

Și nu o dată, ci repetat, insistent, până când părintele cedează. Studiile arată că mulți părinți cumpără produsul cerut doar ca să evite o scenă în public, mai ales când sunt obosiți sau la finalul cumpărăturilor.

Plasarea deliberată la înălțimea copiilor nu este o coincidență de design. Rafturile sunt gândite pe categorii de vârstă.

Produsele „serioase” pentru adulți stau mai sus, iar cele care vizează copiii sunt coborâte intenționat. Ambalajele sunt colorate, cu personaje din desene animate sau cu forme care atrag privirea. Totul este calculat să declanșeze dorința imediată.

Efectul este și mai puternic în zona caselor de marcat. Acolo, unde părintele este ocupat să scoată cardul și să bagă cumpărăturile în sacoșe, copilul are timp să vadă și să ceară. În acel moment, rezistența adultului este deja scăzută.

Nu este vorba doar despre dulciuri. Același principiu se aplică și jucăriilor mici, abțibildurilor, băuturilor colorate sau snackurilor.

Magazinele profită de faptul că copiii mici nu au autocontrol dezvoltat și că părinții, sub presiunea timpului și a privirilor celor din jur, preferă adesea să cedeze decât să gestioneze un conflict.

Cercetările din domeniul marketingului pentru copii confirmă că această tactică funcționează. Atunci când produsele sunt la îndemâna și la nivelul ochilor celor mici, frecvența cererilor crește semnificativ, iar șansele ca părintele să cumpere produsul nedorit inițial cresc odată cu ele.

Soluțiile există, dar cer disciplină: lista de cumpărături făcută din timp, evitarea mersului la magazin cu stomacul gol (atât al părintelui, cât și al copilului) și, pe cât posibil, alegerea unor trasee care ocolesc rafturile „periculoase”. Unele magazine au început să mute dulciurile de la casele de marcat, tocmai din cauza criticilor legate de această practică.

Până atunci, raftul de la nivelul ochilor rămâne una dintre cele mai simple și mai eficiente arme prin care supermarketurile transformă dorința unui copil în vânzare.