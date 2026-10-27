Când intri într-un supermarket și vezi un stand plin de produse la reducere chiar la capătul unui raft, instinctul spune că ai nimerit o afacere bună. În realitate, multe dintre aceste „oferte” de la capăt de raft (numite end-caps în industrie) sunt unul dintre cele mai vechi și eficiente trucuri de marketing din retail. Nu sunt neapărat cele mai mici prețuri din magazin, ci doar cele mai vizibile.

Capătul de raft este una dintre cele mai scumpe poziții din supermarket. Brandurile plătesc sume importante ca să-și pună produsele acolo, pentru că traficul este maxim: aproape fiecare client trece pe lângă ele când schimbă culoarul.

Magazinul câștigă din chirie, iar producătorul câștigă din vizibilitate. Clientul, în schimb, are impresia că a prins o reducere specială, deși prețul poate fi identic sau doar ușor mai mic decât pe raftul obișnuit.

Specialiștii în retail explică faptul că aceste promoții de la capăt de raft creează o iluzie de urgență și de valoare. Etichetele mari, culorile stridente și stivele generoase de produse dau senzația că oferta este limitată și merită luată imediat.

În plus, multe dintre aceste „reduceri” sunt pe produse cu marjă mare sau pe stocuri pe care magazinul vrea să le miște rapid, nu neapărat pe cele mai bune prețuri din categorie.

Un articol publicat de Gathered.how subliniază exact acest aspect: promoțiile de la capăt de raft arată adesea ca oferte, dar nu sunt întotdeauna cea mai bună valoare. Brandurile plătesc un preț premium pentru această poziție privilegiată.

Efectul psihologic este puternic. Când vezi un produs scos în evidență și marcat vizibil ca „reducere”, creierul tinde să-l compare cu prețul „normal” afișat alături, nu cu prețurile reale din alte magazine sau de pe raftul din spate.

Așa apar cumpărăturile impulsive: iei două pachete în loc de unul, sau alegi o marcă mai scumpă doar pentru că e la vedere, ceea ce e o păcăleală.

Nu înseamnă că toate reducerile de la capăt de raft sunt false. Uneori sunt chiar bune, mai ales când magazinul vrea să lichideze stocuri aproape de expirare. Problema este că nu poți ști dintr-o privire.

Singura metodă sigură este să verifici prețul pe unitate (lei/kg sau lei/litru) și să compari cu produsul similar de pe raftul normal sau cu marca proprie a magazinului.

Ca să eviți capcana, regulează-te să treci pe lângă capetele de raft fără să te oprești automat. Dacă totuși ceva te atrage, uită-te pe eticheta de preț unitar și întreabă-te dacă ai fi luat produsul și fără reducerea afișată. De cele mai multe ori, răspunsul e nu.

În final, reducerile de la capăt de raft sunt un instrument de vizibilitate și de impuls, nu neapărat de economie reală. Odată ce știi cum funcționează, devin mult mai ușor de ignorat.