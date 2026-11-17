Un angajat din Olanda a obținut câștig de cauză în instanță după ce a fost concediat pentru mai multe presupuse abateri, printre care și utilizarea ChatGPT pentru pregătirea negocierilor financiare cu angajatorul. Compania descoperise pe calculatorul de serviciu discuții în care bărbatul analiza posibilitatea de a solicita zeci de mii de euro la încetarea raporturilor de muncă, potrivit publicației franceze L'Indépendant.

Bărbatul, identificat drept Niels, lucra din ianuarie 2024 în calitate de consultant pentru o companie olandeză de recrutare. Relațiile cu angajatorul erau tensionate, iar la 12 martie 2025 acesta a fost informat că nu îi va fi prelungit contractul de muncă pe durată determinată.

După primirea acestei vești, salariatul a intrat în concediu medical. La 13 iunie 2025, reprezentanții companiei au început pregătirile pentru curățarea laptopului de serviciu și au descoperit conversațiile purtate de angajat cu ChatGPT.

Din discuțiile respective reieșea că Niels își pregătea plecarea din companie și analiza diferite variante prin care ar putea negocia obținerea unor compensații financiare.

La 23 iunie 2025, în timp ce se afla încă în concediu medical, bărbatul a fost concediat cu efect imediat. Angajatorul i-a reproșat folosirea echipamentului de serviciu în interes personal, formularea unor afirmații defăimătoare și introducerea unor informații considerate confidențiale în aplicația de inteligență artificială.

Una dintre conversațiile descoperite de companie privea suma pe care bărbatul ar fi putut să o solicite la încetarea relației contractuale.

„Pot să cer 50.000 de euro sau este disproporționat?”, l-a întrebat acesta pe ChatGPT.

Angajatul analiza inclusiv posibilitatea de a începe negocierile de la 80.000 de euro, astfel încât să poată reduce ulterior suma solicitată. De asemenea, încerca să afle dacă ar avea șanse să obțină 40.000 de euro printr-o înțelegere cu firma, fără să fie necesară deschiderea unui proces.

În documentul prin care i-a comunicat concedierea, compania a invocat șapte abateri. Printre acestea se numărau și absențele de la mai multe întâlniri organizate pentru pregătirea revenirii salariatului la locul de muncă. Angajatorul a considerat că toate aceste fapte justificau încetarea imediată a contractului.

Niels a contestat concedierea în instanță, iar judecătorul a analizat motivele prezentate de companie. Deși a constatat că angajatul a avut un comportament ușor culpabil, instanța a apreciat că dovezile prezentate nu erau suficiente pentru a justifica desfacerea imediată a contractului.

Compania nu a demonstrat că exista o interdicție clară privind utilizarea calculatorului de serviciu în scopuri personale. De asemenea, nu a putut proba că salariatul ar fi divulgat secrete comerciale prin intermediul ChatGPT. Judecătorul a considerat că discuțiile cu aplicația de inteligență artificială se refereau la conflictul de muncă dintre angajat și companie.

Un alt aspect important a fost acuzația potrivit căreia Niels ar fi introdus informații false în CV la angajare. Firma nu a reușit să prezinte dovezi care să susțină această afirmație. Întrucât cele șapte abateri fuseseră invocate împreună, ca fundament unic pentru concedierea imediată, lipsa probelor privind una dintre acuzații a contribuit la invalidarea măsurii.

Instanța a stabilit astfel că, deși salariatului îi puteau fi reproșate anumite fapte, concedierea cu efect imediat nu era justificată.

Prin hotărârea definitivă pronunțată la 22 mai 2026, instanța a obligat compania să îi achite fostului salariat două compensații financiare.

Prima reprezintă o indemnizație de tranziție în valoare de 2.976,04 euro brut, iar cea de-a doua constă în despăgubiri de 4.565,70 euro brut pentru încetarea nelegală a contractului de muncă.

Cele două sume însumează 7.541,74 euro brut. Separat, angajatorul a fost obligat să achite 1.578 de euro pentru cheltuielile de judecată, la care se adaugă dobânzile legale.

Despăgubirile obținute de bărbat au fost, astfel, considerabil mai mici decât cei 50.000 de euro pe care îi luase în calcul în conversațiile cu ChatGPT.