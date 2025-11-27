Neconcordanțele din CV-ul lui Ionuț Moșteanu. Legea impune deținerea unei diplome universitare

Controversele legate de studiile și prezentările oficiale ale ministrului apărării, Ionuț Moșteanu, nu se rezumă doar la neclarități și omisiuni, așa cum a fost deja relatat în presă, ci includ și o încălcare a legii. În perioada 2015–2016, când ocupa funcția de consilier de ministru la Transporturi și era membru în consiliile de administrație ale unor companii de stat – poziții pentru care legislația cerea studii superioare –, Moșteanu s-a folosit, într-un CV oficial, de o diplomă universitară care, potrivit instituției de învățământ, nu există.

În replică, Ionuț Moșteanu a scris pe rețelele de socializare că CV-ul a fost făcut „în grabă”: „Într-un CV făcut în 2016 în viteză pe un model de pe net a rămas o greșeală care recunosc că mă jenează. Nu am dat prea multă atenție atunci acestor detalii. Pentru asta îmi cer scuze”, este o parte a mesajului prin care ministrul se apără.

În acei ani, actualul șef al MApN își trecea în CV o diplomă obținută la o universitate privată, menționată ulterior în niciuna dintre biografiile oficiale. Mai mult, universitatea respectivă afirmă că nu l-a avut niciodată student, conform Libertatea.

Primul CV oficial al lui Ionuț Moșteanu, publicat pe site-ul TAROM în perioada în care era consilier în Ministerul Transporturilor, conținea o informație falsă la rubrica Educație: era trecută Universitatea Athenaeum, unde Moșteanu susținea că ar fi studiat între 1996 și 2000. În document se preciza și că actualul ministru al apărării ar fi absolvit Management în cadrul acestei universități. Din acel CV rezulta că diploma de la Athenaeum era singura diplomă de studii superioare pe care o avea în acel moment.

Într-un răspuns transmis sursei citate, Universitatea Athenaeum infirmă că Moșteanu ar fi urmat studiile acolo sau că ar fi absolvit programul indicat:

„Dl Moșteanu Liviu-Ionuț, în prezent Ministru al Apărării Naționale, nu este absolvent al Universității Athenaeum din București – specializarea Management. Dl Moșteanu Liviu-Ionuț, în prezent Ministru al Apărării Naționale, nu a fost niciodată student al Universității Athenaeum din București. Specializarea Management a fost autorizată provizoriu în cadrul Universității Athenaeum din București abia în anul 2020, în intervalul 1996-2000 programul de studii respectiv nefuncționând în cadrul universității noastre”, se arată în răspunsul semnat de prof. univ. dr. Emilia Vasile, președinte al Senatului Universității Athenaeum.

Ulterior, CV-ul în care apărea Universitatea Athenaeum a fost eliminat de pe pagina de prezentare a membrilor Consiliului de Administrație de pe site-ul Tarom.ro, însă nu a fost șters complet din infrastructura site-ului. Documentul apare salvat în arhivă la data de 7 octombrie 2022.

Pe o altă secțiune a site-ului Tarom.ro, intitulată „Informații”, CV-ul în care este menționată Athenaeum figurează încă, alături de decizia de numire a lui Ionuț Moșteanu în Consiliul de Administrație al TAROM. Această decizie este datată 25 februarie 2016 și semnată de ministrul transporturilor de atunci, Dan Marian Costescu.

După intrarea în Parlament, Ionuț Moșteanu a încărcat pe site-ul Camerei Deputaților un nou CV, în care nu mai există nicio referire la Universitatea Athenaeum. În locul acesteia apar studii la Universitatea Bioterra, între 1996 și 1999, tot la specializarea Management.

Într-un răspuns trimis redacției, ministrul apărării a precizat: „Am finalizat în 2015 cu examenul de licență și am obținut diploma de la Bioterra, Facultatea de Inginerie și Management Agroturistic, Profil – inginerie economică, Specialitatea – inginerie managerială”.

Informațiile despre munca din Austria nu apar explicit în CV-urile sale. Pentru perioada anterioară angajării la clubul de biliard este menționată doar poziția de agent de vânzări la un service de aparate foto.

La Digi24, Moșteanu a spus că a avut nevoie de diplomă de facultate pentru a putea accesa fonduri europene, fără a preciza însă pentru ce proiect și în ce calitate era implicat. Conform datelor de pe termene.ro, firma pe care a înființat-o în 2004, Total Branding Partners SRL, nu a accesat până acum fonduri europene.

„Am avut un parcus de marketing și comunicare până am plecat pe cont propriu. În 2015, m-am lovit de o problemă cu accesarea unor fonduri europene. Și-am zis hai, că îmi trebuie diploma aia care mă încurcă. Până atunci nu-mi trebuise niciodată la nimic. Am dat licența în 2015, acolo, la particulară. Am învățat toată viața, tot timpul am învățat”, a spus Moșteanu la Digi24.

Ionuț Moșteanu a intrat în politică în decembrie 2015, cu câteva luni înainte de apariția oficială a USR, în august 2016. S-a înscris în partid pe 26 octombrie 2016, după ce deja activase în Guvernul tehnocrat.

Despre modul în care a ajuns la Ministerul Transporturilor, Moșteanu a relatat într-o postare pe pagina sa de Facebook: „Pe valul de furie amestecată cu optimism din noiembrie – decembrie (n.red. – 2015) i-am scris ministrului transporturilor Dan Costescu că vreau să ajut și eu; era singurul ministru pe care îl cunoșteam (avem un hobby comun). În decembrie m-a chemat, am vorbit 30 de minute și a doua zi am venit la treabă ca și consilier al ministrului”, asta este o relatare postată pe pagina oficială de Facebook a ministrului apărării, citată de presa locală din Argeș.

Hobby-ul comun era motociclismul. Dan Costescu, ministru al transporturilor din partea PNL în Guvernul Cioloș, era cunoscut pentru participările la competiții de rally raid, motocros și enduro, fiind campion național de rally raid în 2009.

La rândul său, Ionuț Moșteanu a fost concurent și organizator de competiții de motociclism, uneori sprijinite financiar și de primării. În 2013 s-a ocupat de relația cu presa la etapa de Campionat Mondial de enduro de la Buzău. În aprilie 2006 s-a înscris în Trofeul Capitalei, la moto, iar în 2012 a participat la Campionatul Național de enduro.

Sub pseudonimul „ionut73”, Moșteanu era activ pe forumul motociclism.ro: „Eu am reușit un loc 7 la general și un loc 2 la debutanți. Trebuie să mă mai antrenez la noroaie – merg cam încet, cu frică”, nota el în iunie 2006.

Faptul că exista o relație personală nu era suficient pentru ocuparea unei funcții publice. În decembrie 2015, pentru a putea fi consilier într-un minister, legea impunea deținerea unei diplome universitare.

Consilierii sunt încadrați ca funcționari publici de execuție, clasa I, potrivit Legii nr. 188/1999 privind statutul funcționarilor publici, articolul 14, alineatul 1 („Sunt funcţionari publici de execuţie din clasa I persoanele numite în următoarele funcţii publice generale: consilier, consilier juridic, auditor, expert, inspector, precum şi în funcţiile publice specifice asimilate acestora”).

Legea, modificată prin Legea nr. 251/2006, prevedea că „clasa I cuprinde funcţiile publice pentru a căror ocupare se cer studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă”. Pentru a fi consilier al ministrului transporturilor, Ionuț Moșteanu trebuia, așadar, să dovedească faptul că deține o diplomă de licență. În perioada în care a activat în minister, singura diplomă menționată în CV-ul public era cea de la Management, Universitatea Athenaeum – instituție care neagă că l-ar fi avut student.

În mai 2016, în mandatul lui Dan Costescu la Transporturi, Moșteanu a fost numit secretar de stat (decizia nr. 199 din 31 mai 2016), funcție din care a cerut eliberarea în octombrie 2016.

În iulie 2016, noul ministru al transporturilor, Petru Sorin Bușe, a cerut premierului Dacian Cioloș numirea lui Ionuț Moșteanu ca membru în Consiliul de Administrație al Societății de Telecomunicații CFR S.A.

În paralel, actualul ministru al apărării a fost membru în CA al Administrației Porturilor Maritime Constanța și în CA al TAROM SA. Aceste numiri au avut caracter provizoriu, până la finalizarea procedurilor de selecție pentru noile conduceri.

Decizia de numire în Consiliul de Administrație al TAROM, din februarie 2016, a venit în contextul OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, care, la articolul 5, alineatul 2, prevedea obligația studiilor superioare pentru membrii CA: „Fiecare membru al consiliului de administrație trebuie să aibă studii superioare finalizate cel puțin cu diplomă de licență. De asemenea, acesta trebuie să dovedească experiență în domeniul științelor inginerești, economice, sociale, juridice sau în domeniul de activitate al respectivei întreprinderi publice de minimum 7 ani”.

Moșteanu figura, în CV-ul oficial depus la TAROM SA, cu o diplomă în Management la Universitatea Athenaeum.

În iunie 2016, Legea 111/2016, care a modificat OUG 109/2011, a eliminat cerința obligatorie a diplomei universitare, înlocuind-o cu condiția de a avea „cel puțin 5 ani de experiență în domeniul de activitate al regiei autonome și/sau în activitatea de administrare de societăți ori regii autonome”.

Rezultă că Ionuț Moșteanu s-a aflat în ilegalitate doar în intervalul 25 februarie 2016 – 1 iunie 2016, perioada cuprinsă între numirea în CA al TAROM și intrarea în vigoare a noii legi. Timp de trei luni, a deținut funcția fără să îndeplinească legal condiția diplomei, dar a încasat indemnizația, așa cum reiese din declarațiile de avere. „Nu accept că cineva încearcă să ia un capăt de ață din banii publici!”, declara ministrul, luni, citat de News.ro.

În ceea ce privește singura diplomă universitară pe care susține că o are, cea de la Bioterra, instituția a fost, la rândul ei, implicată în scandaluri. În anul 2000 – când, teoretic, Moșteanu ar fi trebuit să-și susțină licența acolo – Consiliul Național de Evaluare și Acreditare Academică (CNEAA), actualul ARACIS, i-a retras temporar universității dreptul de a emite diplome.

În 2012, Bioterra a fost din nou în centrul unui scandal, după ce mai mulți angajați au fost cercetați penal pentru falsificarea unor acte de studii, potrivit Mediafax.

Sursa citată mai arată că, odată cu intrarea lui Ionuț Moșteanu în Guvern, firma de publicitate pe care a fondat-o – Total Branding Partners SRL, cu sediul în Pitești – și în care deține 50% din părțile sociale, a înregistrat o creștere semnificativă.

Conform termene.ro, profitul net al companiei a crescut cu 269% în 2024, iar cifra de afaceri a avansat și ea cu 5% față de anul precedent. Dacă în 2015 profitul era de 13.502 lei, în 2024 ajungea la 301.373 de lei – de aproximativ 23 de ori mai mult. Cifra de afaceri s-a triplat în nouă ani, de la 1,27 milioane de lei la 3,9 milioane de lei.

Cele două CV-uri publicate de Moșteanu – cel de pe site-ul Camerei Deputaților și cel de pe site-ul TAROM – pun în oglindă două versiuni diferite: în primul apare ca absolvent al Bioterra, în al doilea figurează ca absolvent al Athenaeum.

În același timp, pe lista clienților companiei sale, în special din domeniul auto și al carburanților, se regăsesc firme care au obținut, în ultimii ani, contracte importante pe bani publici sau ajutoare în baza H.G. nr. 300/2024.

Guvernul României nu a transmis niciun punct de vedere la solicitarea Libertatea privind faptul că Ionuț Moșteanu a ocupat funcția de consilier într-un minister fără a îndeplini condițiile legale de studii, conform documentelor analizate.

În fața criticilor, Ionuț Moșteanu a ales să-și prezinte public diploma și propria versiune asupra parcursului său educațional și profesional:

„Pentru a clarifica discuțiile apărute în spațiul public despre studiile mele, pun aici diploma mea de licență pentru a lămuri lucrurile. Nu mă ascund, am muncit pentru fiecare etapă din viața mea și în privat, și în politică. Nu mi-a dat nimeni vreun loc călduț și nu am datorii politice. Cariera mea a fost construită prin muncă.

Povestea studiilor, pe scurt: Am intrat pe locul 45 la Automatică în 1992. În anul 2 m-am apucat de muncă pentru a mă întreține, nu am mai terminat. M-am apucat de o nouă facultate, dar nu a fost atunci o prioritate pentru mine să dau licența, nu mi-a trebuit niciodată diploma în joburile private și în antreprenoriat. Am continuat să învăț în fiecare zi și încă o fac. Am finalizat facultatea în 2015 cu examenul de licență și am obținut diploma la Bioterra, Facultatea de Inginerie și Management Agroturistic, Profil - inginerie economică, Specialitatea - inginerie managerială.

Am lucrat 20 de ani în companii românești și multinaționale, am avut propria afacere, am învățat continuu cum să fac lucrurile mai bine și să fiu cu ochii pe obiectiv. În 2015, în decembrie, m-am alăturat guvernului tehnocrat în poziția de consilier ministru pentru a ajuta. Salariul atunci era puțin peste 2.000 de lei. De atunci viața mea e publică. În 2017, în primul an de politică, Valeriu Nicolae ne-a ajutat pe câțiva dintre noii politicieni de la USR să înțelegem mai mult și mai repede noțiuni de filosofie politică, să discutăm despre concepte precum stat, guvern, libertate, justiție, lege și drepturi. Dorința de a înțelege mai multe m-a stimulat să urmez masterul PPE (Philosophy. Politics and Economics) în engleză la Facultatea de Filosofie a Universității București. Lucrarea de disertație am amânat-o.

Într-un CV făcut în 2016 în viteză pe un model de pe net a rămas o greșeală care recunosc că mă jenează. Nu am dat prea multă atenție atunci acestor detalii. Pentru asta îmi cer scuze. În 30 de ani de muncă, am dovedit putere de muncă, spirit de echipă, relații colegiale bune, adaptare rapidă, decizii curajoase pentru binele mai mare. Toate astea sunt de aproape 9 ani în slujba statului și o să le folosesc în fiecare zi” a scris Ministrul pe Facebook.