Portofelul digital. Cum va funcționa și când îl vom putea folosi în România

Portofelul digital va deveni, în următorii ani, cheia identității fiecărui cetățean european. Aplicația va permite accesul rapid și sigur la servicii publice și private, va înlocui documentele tipărite și va oferi control deplin asupra datelor personale. Uniunea Europeană vrea ca până la sfârșitul anului 2026, fiecare stat membru să pună la dispoziția cetățenilor propriul portofel electronic de identitate.

Miniștrii din statele baltice și nordice responsabili pentru digitalizare au adoptat o declarație comună menită să accelereze implementarea Portofelului UE pentru Identitatea Digitală (EUDI Wallet) în regiune. Scopul este crearea unei zone nordice deschise și interoperabile pentru cetățeni și companii, potrivit Xinhua.

Întâlnirea a avut loc joi, la Tampere, Finlanda, unde miniștrii au convenit să promoveze un sistem comun de certificare, menit să sprijine soluții sigure și eficiente pentru EUDI Wallet și să faciliteze folosirea transfrontalieră a serviciilor digitale.

De asemenea, oficialii au prezentat progresele legate de serviciile digitale transfrontaliere și de eliminarea barierelor administrative dintre statele participante.

„Adoptarea acestei declarații marchează un pas înainte în realizarea viziunii noastre de a face regiunea nordică cea mai sustenabilă și integrată din lume. Cooperarea strânsă între sectorul public și cel privat și soluțiile multiple pentru portofelul digital vor sprijini inovațiile și reziliența, îmbunătățind serviciile pentru cetățeni, firme și autoritățile publice”, a declarat Anna-Kaisa Ikonen, ministrul finlandez responsabil cu digitalizarea.

EUDI Wallet este o aplicație mobilă care permite stocarea datelor personale verificate pentru utilizarea lor în servicii digitale din întreaga Uniune Europeană. Fiecare stat membru este responsabil pentru dezvoltarea propriei aplicații, conform standardelor stabilite de UE.

În România, Autoritatea pentru Digitalizarea României (ADR) a anunțat că se pregătește pentru viitorul proiect european privind portofelul digital.

Prin intermediul portofelului, utilizatorii vor putea accesa servicii publice și private atât online, cât și offline, vor putea stoca și partaja documente digitale, precum și crea semnături electronice cu valoare juridică.

Statele membre UE trebuie să pună aceste portofele la dispoziția tuturor cetățenilor, rezidenților și întreprinderilor până la sfârșitul anului 2026.

Potrivit Comisiei Europene, noul instrument aduce numeroase beneficii pentru utilizatori și companii:

-Acces mai ușor la servicii publice și private în întreaga Uniune;

-Protejarea datelor personale, deoarece utilizatorii decid ce informații partajează;

-Creșterea securității cibernetice, prin aplicarea unor standarde stricte de protecție;

-Reducerea fraudei în administrație și mediul de afaceri;

-Autentificare mai simplă și mai ieftină pentru întreprinderi;

Acces universal la servicii digitale prin identificare electronică sigură.

Tot mai multe servicii, atât publice, cât și private, se mută online, iar acest lucru a creat o nevoie acută de autentificare digitală securizată. În același timp, amenințările la adresa confidențialității au devenit tot mai vizibile, iar oamenii sunt tot mai preocupați de supraveghere și de crearea de profiluri digitale.

Răspunsul Uniunii Europene este cadrul pentru identitatea digitală europeană, construit pe principiul că fiecare persoană fizică sau juridică trebuie să dețină controlul complet asupra propriei identități digitale.

Portofelul european pentru identitatea digitală este instrumentul care permite concretizarea acestui drept fundamental.

Cetățenii vor putea transporta identitatea digitală oriunde în UE, folosind-o pentru a accesa servicii, a călători, a lucra sau a face tranzacții, fără a pierde controlul asupra datelor proprii. Viața privată și securitatea se află în centrul proiectului.

-Autentificare sigură: utilizatorii își pot dovedi identitatea la accesarea oricărui serviciu, protejându-și totodată viața privată;

-Stocarea documentelor: de la bilete de tren și carduri medicale până la diplome universitare, toate pot fi păstrate în siguranță;

-Partajarea documentelor: utilizatorul poate trimite documente verificate, precum diplome sau acreditări, către angajatori, bănci ori instituții publice;

-Semnături electronice: portofelul permite semnarea rapidă a documentelor cu valoare juridică recunoscută în întreaga UE.

În prezent, obținerea unui credit bancar presupune multiple etape birocratice, programări, dosare fizice și semnături pe hârtie.

Prin identitatea digitală a UE, procedura se simplifică radical: solicitantul selectează din portofelul digital documentele cerute de bancă -cum ar fi actul de identitate, dovada veniturilor sau diplomele – iar acestea sunt transmise electronic și verificabile direct de către instituția financiară.

Astfel, analiza dosarului este realizată mai rapid, în condiții de securitate ridicată și confidențialitate totală.