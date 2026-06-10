Noul Pact privind Migrația și Azilul al Uniunii Europene nu va duce automat la reducerea numărului de solicitanți de azil care ajung în Europa, avertizează Serviciul de Imigrație și Naturalizare din Olanda (IND), cu doar câteva zile înainte de intrarea în vigoare a noilor reguli europene.

Potrivit conducerii instituției, numărul refugiaților care ajung în statele membre va continua să depindă în principal de conflictele, crizele și situația geopolitică din țările de origine, în ciuda schimbărilor legislative introduse la nivel european.

Într-un interviu acordat publicației olandeze Telegraaf, Rhodia Maas, director al Serviciului de Imigrație și Naturalizare din Olanda, a explicat că noul Pact european aduce proceduri de frontieră mai rapide, măsuri pentru limitarea deplasărilor secundare între statele din spațiul Schengen și reguli mai flexibile privind returnarea migranților.

Cu toate acestea, oficialul a subliniat că aceste modificări nu vor schimba fundamental numărul persoanelor care solicită protecție internațională în Europa.

„Numărul refugiaților care vin în Europa și în Olanda depinde în totalitate de situația din țările lor de origine și de contextul geopolitic”, a declarat Rhodia Maas.

Potrivit IND, aplicarea completă a Pactului privind Migrația și Azilul în Olanda va necesita aproximativ un an.

Autoritățile se confruntă deja cu un volum ridicat de dosare restante. La sfârșitul anului 2025, peste 50.000 de solicitanți de azil așteptau o decizie privind cererile lor, iar mai mult de jumătate dintre aceștia se aflau în această situație de peste un an.

Datele oficiale arată că timpul mediu de procesare a ajuns la 67 de săptămâni, echivalentul a aproximativ 1,3 ani.

Responsabilii IND avertizează că aplicarea noilor reguli europene va obliga instituția să acorde prioritate noilor solicitanți, ceea ce ar putea prelungi și mai mult perioada de așteptare pentru persoanele ale căror dosare sunt deja în analiză.

Problema întârzierilor în procesarea cererilor de azil a generat costuri semnificative pentru statul olandez.

Ministrul olandez pentru migrație, Bart van den Brink, a cerut limitarea întârzierilor la maximum trei ani, în încercarea de a reduce despăgubirile acordate solicitanților de azil atunci când autoritățile nu respectă termenele legale.

În 2025, statul olandez a plătit aproximativ 79 de milioane de euro sub formă de compensații pentru întârzierile în procesarea cererilor de azil.

Suma reprezintă o dublare față de anul precedent, când valoarea plăților a fost de 36,8 milioane de euro, și de peste șase ori mai mare comparativ cu nivelul de 11 milioane de euro înregistrat în 2023.

Creșterea acestor cheltuieli a devenit un subiect important în dezbaterea publică din Olanda, pe fondul presiunilor asupra sistemului de azil și al costurilor suportate din bugetul public.

Noul Pact privind Migrația și Azilul introduce o serie de măsuri menite să uniformizeze gestionarea migrației la nivelul Uniunii Europene.

Printre acestea se numără proceduri comune de azil, mecanisme de solidaritate între statele membre și redistribuirea unui număr de migranți din țările aflate pe principalele rute de intrare către alte state ale blocului comunitar.

Susținătorii pactului consideră că noile reguli vor contribui la o gestionare mai eficientă a fenomenului migrației, în timp ce criticii susțin că măsurile nu abordează cauzele care generează fluxurile migratorii.

În paralel, o inițiativă cetățenească denumită Save Europe Act (SEA) atrage tot mai multă atenție în mai multe state europene.

Potrivit organizatorilor, campania a strâns peste 285.000 de semnături în mai puțin de trei săptămâni. Olanda se află printre țările cu cea mai mare mobilizare, cu aproximativ 50.000 de semnături colectate.

Inițiativa solicită Comisiei Europene să acorde statelor membre mai mult control asupra gestionării frontierelor și a politicilor de returnare a migranților. Pentru a fi analizată oficial de instituțiile europene, campania trebuie să atingă pragul de un milion de semnături.