OpenAI a anunțat marți o nouă experiență ChatGPT destinată adolescenților, care va fi lansată la nivel global în următoarele săptămâni. Utilizatorii sub 18 ani vor avea acces la funcții axate pe învățare, precum Quiz și modul Studiu, dar și la măsuri suplimentare de protecție și control parental.

Noua interfață pune accent pe utilizarea ChatGPT ca instrument de învățare. Adolescenții își vor putea încărca lecțiile și își vor testa cunoștințele prin funcția „Quiz”, răspunzând la întrebările generate de chatbot.

Totodată, modul „Studiu” va putea fi folosit pentru ca elevii să fie ghidați în rezolvarea și înțelegerea unor concepte, fără a primi imediat răspunsurile finale. Funcția poate fi activată și din setările de control parental, astfel încât să fie folosită implicit atunci când adolescentul începe o conversație nouă.

Adolescenții sau părinții lor pot stabili și anumite intervale dedicate învățării, astfel încât modul de studiu să fie folosit în perioadele stabilite.

OpenAI a anunțat și măsuri prin care ChatGPT va încerca să recunoască situațiile în care un adolescent folosește platforma pentru a evita rezolvarea unui exercițiu sau pentru a copia o temă, caz în care utilizatorul va fi direcționat către experiența de studiu.

Pentru utilizatorii sub 18 ani sunt prevăzute și intervenții mai frecvente care să le amintească să ia pauze și că discută cu un sistem de inteligență artificială, nu cu o persoană.

Părinții pot stabili și „ore de liniște”, intervale în care ChatGPT nu poate fi utilizat. Această opțiune face parte din sistemul de control parental destinat conturilor adolescenților.

Compania a anunțat că noua experiență pentru adolescenți include protecții implicite suplimentare, menite să limiteze expunerea utilizatorilor mai tineri la conținut considerat riscant.

Părinții care au conturile conectate cu cele ale adolescenților pot primi notificări în anumite situații de siguranță. Sistemul de control parental permite și gestionarea unor funcții disponibile în ChatGPT.

Atunci când un adolescent încarcă o fotografie, platforma îi va afișa și un mesaj prin care îi amintește să fie atent la informațiile private pe care le distribuie.

Experiența destinată minorilor este activată pentru utilizatorii identificați ca având sub 18 ani. OpenAI folosește informațiile privind vârsta pentru a stabili dacă un cont trebuie să beneficieze de protecțiile specifice adolescenților, iar activarea poate fi făcută automat.

În situațiile în care sistemul nu poate stabili cu suficientă siguranță vârsta utilizatorului, compania a anunțat că va aplica experiența destinată persoanelor sub 18 ani. Adulții vor avea posibilitatea să își demonstreze vârsta pentru a accesa funcțiile disponibile conturilor pentru adulți.