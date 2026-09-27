Elaborarea unei strategii naționale pentru modernizarea bibliotecilor din România prin utilizarea inteligenței artificiale reprezintă obiectivul proiectului MoveLibrary, lansat sâmbătă la Biblioteca Centrală Universitară „Carol I” din București.

Proiectul își propune să reunească instituții și specialiști pentru a analiza modul în care inteligența artificială poate fi utilizată în activitatea bibliotecilor și pentru a stabili un cadru comun de implementare.

Potrivit Academiei Oamenilor de Știință din România (AOSR), MoveLibrary va crea un cadru comun în care bibliotecile să poată împărtăși idei, experiențe, proceduri și practici legate de utilizarea inteligenței artificiale.

Inițiatorii proiectului urmăresc ca discuțiile și rezultatele obținute să ducă la definirea unei strategii comune, aliniate la practicile internaționale în domeniu.

Strategia ar urma să stabilească direcții pentru introducerea și promovarea tehnicilor și procedurilor bazate pe inteligență artificială în activitatea bibliotecilor din România.

Proiectul a fost inițiat de AOSR împreună cu Biblioteca Centrală Universitară „Carol I” din București, Biblioteca Județeană „Ion Heliade Rădulescu” Dâmbovița și Biblioteca Județeană „Panait Istrati” Brăila.

Printre partenerii instituționali se află Universitatea Națională de Știință și Tehnologie Politehnica București, Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică (ICI București) și Academia de Studii Economice din București.

Pe parcursul proiectului sunt prevăzute și noi colaborări cu universități, institute de cercetare, instituții de cultură și colegii naționale.

Rezultatul final al proiectului MoveLibrary va fi o strategie națională care va fi propusă ulterior spre adoptare și aplicare structurilor guvernamentale.

Pentru elaborarea acesteia, proiectul include mai multe etape, începând cu o perioadă de cercetare și evaluare a situației actuale din bibliotecile românești.

Una dintre componente este realizarea unui studiu pe bază de chestionar, prin care vor fi analizate preocupările și inițiativele existente în domeniul inteligenței artificiale, condițiile disponibile în biblioteci și nivelul de cunoaștere a acestui fenomen.

Rezultatele cercetării vor fi analizate în cadrul unei conferințe-dezbatere.

Planul de acțiune prevede și examinarea implicațiilor utilizării inteligenței artificiale în serviciile de bibliotecă din mai multe perspective.

Vor fi analizate aspectele juridice, filozofice, educaționale și comportamentale asociate serviciilor de bibliotecă bazate pe inteligență artificială. Etapele proiectului urmează să ducă, în final, la definirea strategiei naționale privind utilizarea IA în bibliotecile din România.