Cum arată cea mai modernă bibliotecă din România. E digitalizată și poți împrumuta cărți non-stop

Cititorii pot împrumuta și returna cărți cu ajutorul aparaturii digitale. Cărțile pot fi rezervate printr-o aplicație pe telefon și ridicate non-stop din niște dulăpoare tip easy-box". Blioteca din Oradea are și un studio de înregistrări și o cafenea literară."Am reușit să reconfigurărăm circuitul cărților și al cititorilor", spune managerul Bibliotecii Județene Gheorghe Șincai din Oradea, Ancuța Șchiop. Pe lângă Biblioteca Județean Gheorghe Șincai din Oradea au fost modernizate complet, în cadrul proiectului, și bibliotecile din zona metropolitană, din Oșorhei, Sântandrei și Sânmartin.

Lucrările de modernizare la Biblioteca Județeană „Gheorghe Șincai” au început în martie 2024. Azi, 2 septembrie, își redeschide oficial porțile. Cu o imagine complet schimbată. Modernizată, la standarde europene, printr-un proiect finanțat prin PNRR și Consiliul Județean Bihor, instituția a devenit un spațiu deschis, prietenos și ultramodern. Spațiul este pregătit să răspundă nevoilor actuale ale cititorilor. Iar ceea ce e foarte important, biblioteca încearcă să atragă publicul tânăr, serviciile fiind digitalizate. Investiția este de 2,58 milioane euro din fonduri PNRR și 1,54 milioane euro cofinanțare CJ Bihor.

Biblioteca intră în era digitală cu un sistem RFID (Radio-Frequency Identification, un sistem de identificare și gestionare a fondului de carte bazat pe unde radio). Sistemul este aplicat celor 340.000 de volume. Prin acest sistem, toate titlurile vor putea fi împrumutate non-stop, prin stațiile destinate ridicării și returnării, de la intrarea în instituție. Cititoarele RFID au rolul de a permite ieșirea din clădire doar cu cărțile împrumutate.

Toate volumele destinate împrumutării au fost etichetate cu cipuri. Cipurile folosesc unde radio pe o frecvență specială, folosită special la nivel mondial în instituțiile de cultură. "În Europa nu cred că mai există o bibliotecă care poate folosi aplicația de mobil pentru a împrumuta prin RFID. Deci prin tehnologia NFC încorporată în telefon”, a spus Giras Csaba, administratorul firmei care a configurat digital biblioteca.

Abonații își vor putea rezerva cărțile printr-o aplicație dedicată. Ridicarea cărților se va face simplu, pe baza cardului de bibliotecă, la orice oră, din dulăpioare special amenajate (tip easy-box). În plus, spațiul oferă acces la e-books, audiobooks și la 20 de stații de lucru pentru formare digitală.

La parter, pe lângă librăria Humanitas, cafenea, două terase și spațiul de împrumut destinat copiii din ciclul primar, se află un amfiteatru și o ludotecă. Există și spațiu pus la dispoziția creșelor și grădinițelor, inclusiv pentru serbări. Atriumul este luminos, cu ferestre uriașe, înălțat pe toate cele trei niveluri ale clădirii. Accesul la etajele superioase poate face cu un lift de sticlă sau pe scări. Toți pereții bibliotecii sunt tapetați cu cărți. Biblioteca din Oradea este singura reconfigurată ca open space.Spațiile generoase, luminoase au design modern și prietenos. Biblioteca devine un hub cultural și educațional de referință în regiune. Președintele Consiliului Județean Bihor, Mircea Mălan, spune că este cea mai modernă bibliotecă din România, singurul proiect finalizat. Biblioteca va fi un mediu viu, diversificat.

A fost dotată cu un studio de podcast. Acolo vor fi intervievate personalitățile care vor fi invitate aici. Aceasta pentru că prin parteneriatul cu Humanitas, prestigioasa editură s-a angajat să aducă la Oradea câte un autor de importanță națională, în fiecare lună. Iar o dată pe an, o personalitate culturală de nivel internațional. Studioul va putea să fie închiriat și de cei interesați.

Noul spațiu al bibliotecii are și un atelier unde pasionații pot folosi mașini digitale de cusut și de brodat.În alt spațiu au fost instalate trei imprimante 3D ce vor fi puse la dispoziția elevilor.

"Suntem încântați să deschidem porțile cititorilor. Este o continuare firească a eforturilor noastre de modernizare și deschidere către public. Ne dorim ca acest nou spațiu să devină un punct de atracție pentru toți iubitorii de carte și cultură. Un loc unde comunitatea se poate întâlni, citi și bucura de o cafea bună. Este un vis împlinit pentru biblioteca noastră și pentru orădeni", spune managerul Ancuța Șchiop.