Social Cum vor arăta bibliotecile în viitor. Imaginea oferită de președintele Academiei Române







Preşedintele Academiei Române, Ioan-Aurel Pop, susține că mediul online nu va reuși să "înghită" și bibliotecile, în contextul în care tot mai multe cărți sunt citite în format electronic. Academicianul e convins că o parte din "tezaurul" cultural trebuie studiat în mod direct și nu poate fi pus în formă digitală.

"Biblioteca rămâne un tezaur"

Președintele Academiei a participat astăzi la evenimenul de lansare a volumului III din „Istoria Bibliotecii Academiei Române“, perioada 1919-1947. Prilej cu care a ținut să apere importanța bibliotecilor, pe care mulți le consideră anacronice.

"Biblioteca rămâne un tezaur, care va fi folosit mult timp de acum încolo de către adevăraţii cercetători, pentru că nu toate cărţile sau documentele se pot pune în formă digitală", a declarat Ioan-Aurel Pop.

Preşedintele Academiei Române e conștient de faptul că "multă lume spune astăzi că bibliotecile nu-şi mai au rostul şi că vor deveni muzee ale cărţii".

Nu toate cărţile se pot pune în formă digitală

Cu toate acestea, președintele Academiei Române "că nu toate cărţile se pot pune în formă digitală, nici toate documentele, nici toate izvoarele".

El a dat ca exemplu colecţiile de sigilii ale Academiei și cabinetul numismatic, "care se va deschide acum, în curând, într-o formă nouă".

"O monedă sau o medalie nu o poţi studia online. În primul rând, cercetătorul, cu voia custozilor, trebuie s-o pipăie, s-o vadă şi s-o descrie. Altminteri, te poţi uita la o fotografie online. O vezi şi scrii ceva despre obiectul respectiv", a mai spus Ioan Aurel Pop, la lansarea monografiei "Istoria Bibliotecii Academiei Române 1919 - 1947", informează Agerpres.

Reînvierea istoriei Bibliotecii Academiei

În cadrul evenimentului, academicianul a ținut să laude reînvierea istoriei Bibliotecii şi cinstirea memoriei antecesorilor săi.

"Începând cu Ioan Bianu, părintele Bibliotecii şi savantul care a stârnit admiraţia lumii intelectuale de la Bucureşti, profesorul Nicolae Noica ridică un imn de glorie către cei care binemerită de la noi, urmaşii", a încehiat Ioan Aurel Pop.